目黒蓮、父のありがたさに気づき「すごいよね」“ネピア”新TVCM父の日に地上波初回放映

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Snow Manの目黒蓮が出演する、ネピア新TVCM『ネピア営業目黒くん 家族を想う篇』が公開。新TVCMは6月21日「父の日」に地上波初回放映される。

■温かい家族の絆と、誰かを想う気持ちの尊さを描くCM

“ネピア ティシュ”“ネピア トイレットロール”のイメージキャラクターである目黒蓮が出演する新TVCM『ネピア営業目黒くん 家族を想う篇』は、2025年にSNSで大きな話題になった、ネピア営業目黒くんから母への感謝を描くCMに続く最新作。

今回描いたのは、お父さんへの感謝。本編では、目黒が大人になって働いたからこそ、子どものときには理解できなかった父親の行動が、家族のために頑張ってくれたからこその行動だったと気づく。くしゃみをする父にティシュを差し出すと同時に目黒がかけた「すごいよね」という言葉には、これまで父の努力に気づかなかったことへの恥じらいと、感謝、そして尊敬の念が込められている。「家族を想う、気持ちのそばに」というメッセージとともに、お互い不器用ながらも温かい家族の絆と、誰かを想う気持ちの尊さを描き出している。

■新TVCM『ネピア営業目黒くん 家族を想う篇』ストーリー

ネピア営業目黒くんは、仕事が終わって久しぶりに実家に帰っている途中で、同じく帰宅途中の父と偶然再会。歩く父の背中を見て、かつての父を思い返す。なんで朝あんなにうるさいのか。なんで同じことで怒られるのか。なんでいつも疲れているのか。かつて理解できなかった父の行動を思い出しながら、「でも、働いてみてわかった」と、社会人として働く自分と重ねあわせる。

これらの回想シーンでは、学生時代の目黒役として、事務所の後輩である宮岡大愛が出演している。大人になっても朝は辛いし、仕事は会社の中だけで完結するものではない、誰かのために頑張らなければならない日がある。昔自分が冷ややかに見ていた父の姿は、家族のために頑張って働いていたからこその行動だったのだと気づく。そのまま歩きながらくしゃみをする父に、目黒くんはそっとポケットティシュを差し出す。

目黒くんが父にかけた「すごいよね」という言葉には、これまで父の努力に気づかなかったことへの恥じらいと、感謝、そして尊敬の念が込められている。「家族を想う、気持ちのそばに」というメッセージとともに、お互い不器用ながらも温かい家族の絆と、誰かを想う気持ちの尊さを描き出し、誰かを想って頑張るすべての人の日常に、ネピアはいつも寄り添い続けていることを伝える。

■関連リンク

「ネピア営業目黒くん」特設サイト

https://e-nepia.com/campaign/cp2026.html