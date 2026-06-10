カナダ中銀声明 米国が新たな貿易制限措置を講じた場合、利下げ必要と再表明
・米国が新たな貿易制限措置を講じた場合、利下げが必要になる可能性があると再表明。
・経済は供給過剰状態が続くと見込む。
・現時点で、金利据え置きが両面のリスクのバランスを保つ。
・ＣＰＩへの紛争の短期的な影響は依然見通している。
・今後数カ月はＣＰＩが３％前後で推移した後、緩やかに低下を見込む。
・景気の弱さとＣＰＩ上昇が金融政策上のジレンマ。
・インフレが継続する場合、連続利上げが必要になる可能性を再表明
・原油価格は４月想定より１バレル約１０ドル高い。
・エネルギー価格上昇がＣＰＩに広く波及している兆候は限定的。
・エネルギー価格高騰が持続的なインフレにつながらないよう対処。
・経済は供給過剰状態が続くと見込む。
・現時点で、金利据え置きが両面のリスクのバランスを保つ。
・ＣＰＩへの紛争の短期的な影響は依然見通している。
・今後数カ月はＣＰＩが３％前後で推移した後、緩やかに低下を見込む。
・景気の弱さとＣＰＩ上昇が金融政策上のジレンマ。
・インフレが継続する場合、連続利上げが必要になる可能性を再表明
・原油価格は４月想定より１バレル約１０ドル高い。
・エネルギー価格上昇がＣＰＩに広く波及している兆候は限定的。
・エネルギー価格高騰が持続的なインフレにつながらないよう対処。