『102回目のプロポーズ』唐田えりか“光”と伊藤健太郎“音”の最初で最後のリサイタル【第10話あらすじ】
フジテレビ系“月9”ドラマ『101回目のプロポーズ』（1991年放送）の続編となる、ドラマ『102回目のプロポーズ』の第10話が10日に放送される。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。
【写真】■ドラマ『102回目のプロポーズ』キャスト・出演者一覧、相関図【2026年4月期】
本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから35年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届けるもの。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、その娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリーとなっており、『101回目』ファンにも懐かしみながら喜んで頂ける内容が盛りだくさん。単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリーとなっている。
■第10話あらすじ
光（唐田えりか）とやるべきこととして、音（伊藤健太郎）のピアノと光のチェロの二人きりのリサイタルを開催することを、太陽（せいや）が提案する。
一方 音の弟の秘書である浦川（落合モトキ）は音を尾行して、衝撃の事実を知る.
思案した浦川は、とある行動に出る.
【写真】■ドラマ『102回目のプロポーズ』キャスト・出演者一覧、相関図【2026年4月期】
本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから35年の時を経て、ついにこの度、本人自ら企画として立ち、新たな連続ドラマとして届けるもの。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）が結婚し、その娘・光（唐田えりか）が主人公のラブストーリーとなっており、『101回目』ファンにも懐かしみながら喜んで頂ける内容が盛りだくさん。単なるラブストーリーにとどまらない、笑えて泣けるヒューマンラブストーリーとなっている。
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光（唐田えりか）とやるべきこととして、音（伊藤健太郎）のピアノと光のチェロの二人きりのリサイタルを開催することを、太陽（せいや）が提案する。
一方 音の弟の秘書である浦川（落合モトキ）は音を尾行して、衝撃の事実を知る.
思案した浦川は、とある行動に出る.