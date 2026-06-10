Mrs. GREEN APPLE「CEREMONY」2027年も開催決定「CEREMONY 2026」はTVer配信・WOWOW放送＆配信
【モデルプレス＝2026/06/10】Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）が立ち上げた新たなエンタテインメントメディア『CEREMONY』の第2弾が、6月10日にKアリーナ横浜で開幕。早くも2027年の開催が決定した。
【写真】ミセス、衣装でヒーローズジャーニー表現
初日公演には、Mrs. GREEN APPLEをはじめ、AI、asmi、ORANGE RANGE、s**t kingz、超ときめき♡宣伝部、TOMORROW X TOGETHERら、多彩なアーティストが出演。約3時間半にわたり繰り広げられたステージは、『CEREMONY』ならではの濃密かつスペシャルな一夜となった。
さらに、公演のクロージングMCでは、大森元貴（Vo.／Gt）が『CEREMONY』を2027年も開催することを発表。早くも第3回開催が決定した。『CEREMONY』2日目となる6月11日には、Mrs. GREEN APPLEのほか、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、サカグチアミ、TWS、ネクライトーキー、マキシマム ザ ホルモンらが出演予定（※Mrs. GREEN APPLE以外はABC順）。また、『CEREMONY 2026』の模様は、今夏にTVerでの配信、WOWOWでの放送・配信が決定している。（modelpress編集部）
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【写真】ミセス、衣装でヒーローズジャーニー表現
◆Mrs. GREEN APPLE「CEREMONY」第2弾が開幕
初日公演には、Mrs. GREEN APPLEをはじめ、AI、asmi、ORANGE RANGE、s**t kingz、超ときめき♡宣伝部、TOMORROW X TOGETHERら、多彩なアーティストが出演。約3時間半にわたり繰り広げられたステージは、『CEREMONY』ならではの濃密かつスペシャルな一夜となった。
◆Mrs. GREEN APPLE「CEREMONY」2027年も開催決定
さらに、公演のクロージングMCでは、大森元貴（Vo.／Gt）が『CEREMONY』を2027年も開催することを発表。早くも第3回開催が決定した。『CEREMONY』2日目となる6月11日には、Mrs. GREEN APPLEのほか、FRUITS ZIPPER、上白石萌音、サカグチアミ、TWS、ネクライトーキー、マキシマム ザ ホルモンらが出演予定（※Mrs. GREEN APPLE以外はABC順）。また、『CEREMONY 2026』の模様は、今夏にTVerでの配信、WOWOWでの放送・配信が決定している。（modelpress編集部）
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