アイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」のＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ、ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ、ＭＯＲＥ ＳＴＡＲの４組が１０日、東京ガーデンシアターで行われた、アジアカルチャーの「現在地」を世界に向けて発信する祭典「ＡＳＩＡ ＣＵＬＴＵＲＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」のセレブレーションライブに出演した。

２日間にわたって行われたイベントでこの日は１４組がパフォーマンスを披露。カワラボの４組がそれぞれステージに立つと、幅広いアーティストのファンも一斉にペンライトを振って声援を送るなど会場が一体化。加速する勢いを証明するようにアジアへ発信した。

ＦＲＵＩＴＳ−は新曲「ぱわーオブらぶ」など５曲、ＳＷＥＥＴ−は「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＰ」など６曲、ＣＵＴＩＥ−は韓国でも話題沸騰中の「かわいいだけじゃだめですか？」や「ぷりきゅきゅ」など６曲、オープニングアクトのＭＯＲＥ−は「ＷＩＴＨ ＫＡＷＡＩＩ論」など２曲をかわいさ全開で披露した。

ＣＵＴＩＥ−の川本笑瑠は「アジアのアーティストが一つになるフェスティバルということで出演することができてうれしい」と笑顔。ＳＷＥＥＴ−の栗田なつかは「一緒に歌ったり踊ったりしてくれてありがとう！すいすてとまた是非一緒に楽しい時間過ごそうねー」と呼びかけていた。

またこの日はまたＫｅｐ１ｅｒやＤＸＴＥＥＮらも出演。ジャンルの垣根を越え、多彩なアーティストが華やかに宴の一夜を彩った。

前日９日に行われた同フェスの「ＡＳＩＡ ＣＵＬＴＵＲＥ ＡＷＡＲＤＳ」では、ＦＲＵＩＴＳ−が「アジア・ベストアイドルグループ賞」を、ＣＵＴＩＥ−が「アジア・トレンドグループ賞」を受賞した。