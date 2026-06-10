アイドルデュオ、ROIROMの本多大夢（25）浜川路己（20）が10日、東京・港区の豊川稲荷東京別院でメジャーデビューミニアルバム「CLASSIC WAVE」ヒット祈願を行った。

オーディション番組で人気を集めた2人が、昨年5月に結成。先月7日、配信リリース「CLASSIC WAVE」でメジャーデビューした。この日発売したミニアルバムは、予約の段階でオリコンデイリーチャート1位（9日付）の好発進。収録曲のミュージックビデオもYouTube累計約500万回再生を記録している。

目標を聞かれると、「せーの」で声を合わせて「スーパースター」。絵馬に「庶民的スーパースター」（本多）、「スーパーアイドルになる」（浜川）と決意を記した。

浜川は「紅白歌合戦はいつか出てみたいという思いがあります。いつかはドームツアーとか、スタジアムとかやってみたい。夢は大きく、ですから。ワールドツアーもやっていきたいですね」。取材陣から「大谷翔平さんのようなスーパースター？」と聞かれると、「人を楽しませる面においては通じる部分がある。見てくださった方が少しでも明日も頑張ろうと思ってもらえるような、ハッピーなスーパースターになりたいです」と話していた。