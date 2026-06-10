「高値で売れる」などとうそをついて腕時計をだまし取ったとして、愛知県警中署は１０日までに詐欺容疑で、住所、職業不詳の山崎大貴容疑者（２９）を逮捕した。認否を明らかにしていない。関係者によると、容疑者はプロ野球中日などで活躍した山崎武司氏の息子。逮捕は９日付。

父・山崎武司氏は１０日、代理人を通じてコメントを発表した。

コメントは次の通り。「この度は、息子大貴の件では、ご心配をおかけし、また関係者の方にはご迷惑をおかけすることになりかねず、心が痛みます。警察から、息子大貴が逮捕されたとの連絡をもらい、ただただ焦燥に駆られており、全く言葉にならない心境にあります。

さて、息子大貴は、令和７年２月頃から行方が分からなくなっており、連絡もとれず、息子がどのような生活をしていたのかさえ全く把握していませんでした。

親の育て方や躾が悪いとの批判は免れないとは思いますが、大貴は既に２９歳となっており、親としても全く把握していない息子についてコメントすることができない心情をご理解下さい。

今後の警察の捜査については、親として、出来る限りの協力を行って参ります。

皆様にお願いがあります。現在、警察による捜査が行われております。過度な報道にはご配慮下さいますよう切にお願いします」

山崎氏は１２日の日本ハム−中日戦を解説予定だったが、中継局の北海道文化放送（ＵＨＢ）は岩瀬仁紀氏に変更となることが発表されている。