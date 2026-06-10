映画館でおなじみ！ 2026年6月発売の「NO MORE映画泥棒 めじるしアクセサリー」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「NO MORE映画泥棒 めじるしアクセサリー」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「NO MORE映画泥棒 めじるしアクセサリー」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
NO MORE映画泥棒 めじるしアクセサリー
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・カメラ男A
・カメラ男B
・パトランプ男A
・パトランプ男B
・ポップコーン男
・ジュース男※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「NO MORE映画泥棒 めじるしアクセサリー」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「NO MORE映画泥棒 めじるしアクセサリー」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
「NO MORE映画泥棒」おなじみのキャラクターたちが便利なめじるしに！映画館でおなじみの「NO MORE映画泥棒」が、実用的なめじるしアクセサリーとしてガチャガチャに登場しました。サイズは約2.4cmとなっており、傘やペットボトルなどの持ち物の目印（めじるし）として大活躍してくれます。ラインアップにはおなじみのキャラクターたちが勢揃いしており、キーホルダーやチャームとしても楽しめる仕様が魅力です。
詳細情報▼商品名
NO MORE映画泥棒 めじるしアクセサリー
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・カメラ男A
・カメラ男B
・パトランプ男A
・パトランプ男B
・ポップコーン男
・ジュース男※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)