ROIROMついにアルバム『CLASSIC WAVE』発売!ヒット祈願に豊川稲荷に訪れた二人に密着

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本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ・ROIROMが東京赤坂・豊川稲荷を訪れデビューアルバムのヒットを祈願。その公式レポートが到着した。

■今後の目標を絵馬に記しROIROMはさらなる飛躍を祈願！

結成発表以来、その圧倒的な存在感と高い表現力で注目を集めてきたROIROM。プレデビュー楽曲の「Dear DIVA」「My Princess」「DRESS CODE」、メジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」のリリースを経て、早くも初のミニアルバムを世に送り出す。

本多大夢の力強く伸びやかなボーカルと、浜川路己の繊細かつ自在な表現力は、楽曲ごとに新たな魅力を描き出し、多くのファンを魅了してきた。異なる個性を持つ二人だからこそ生まれる唯一無二の化学反応が随所に刻まれた本作『CLASSIC WAVE』は、ROIROMの現在地とこれからの可能性を示す一枚となっている。

本日発売されたデビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』は、メジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」を表題曲に、プレデビュー楽曲「DRESS CODE」、サプライズ先行配信曲「Pa Ri Ra!!」、昨年11月に開催された「ROIROM debut showcase ～dear cHaRm～ 2025 ARIAKE」で初披露され、ファン（cHaRm）の間で高い人気を誇る「AYE」「I SITE U♡」、さらに新曲「ZEROGRAVITY」「どっかで」を収録。ジャンルにとらわれない多彩なサウンドと、ROIROMならではの魅力が詰まった全7曲を収録した作品となった。

また、アルバム発売日の本日、発売を記念して東京都赤坂の豊川稲荷東京別院にてヒット祈願を実施した。曇り空が広がる中で迎えたこの日だったが、ROIROMの二人が到着すると晴れ間がのぞき、初夏のやわらかな陽光が会場を包み込んだ。

当日は、本多大夢と浜川路己が参拝し、デビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』のヒットと今後のさらなる飛躍を祈願。参拝後には集まった報道陣の取材に応じ、アルバム発売を迎えた現在の心境や作品に込めた想い、そして今後の目標について語った。

アルバムを手に取ったファン（cHaRm）へ向けて、本多は「デビューミニアルバムの発売まで約1年かけて制作してきたので、デビュー曲をはじめ、一つひとつの楽曲に込めた想いが皆さんに伝わったら嬉しいです。いろいろなジャンルの楽曲が詰まっていて、どなたが聴いても楽しんでいただける、そんな作品になっていると思うので、楽曲を通して少しでもROIROMを気になってくださったらと思います」とコメント。

一方、浜川は「これまでも、デビューしてからも、表現したりパフォーマンスしたりしてきた楽曲はもちろん、このアルバムに収録されている楽曲はすべて、cHaRmの皆さんに向けて想いを込めています。いつも応援してくださる皆さんはもちろん、ROIROMが少しでも気になっている方にも、ぜひ楽しんで聴いていただけたら嬉しいです」と笑顔で語った。

「今後の目標は？」という質問に対しては、二人そろって「スーパースター」と即答。会場を和ませながらも、その言葉からはさらなる高みを目指す強い意志が感じられた。

さらに、二人がそれぞれ絵馬に今後の目標を書き記した。

本多は「誓う永遠の愛。庶民的スーパースター」と記入。デビュー曲「CLASSIC WAVE」の歌詞では“永遠なんていらないから”と歌っている彼が、「ROIROMの関係は永遠でありたい」と笑顔でコメント。さらに、「多くの人にとって身近で親しみやすいスーパースターになりたい」と、自身の目指す理想像を語った。

浜川は「cHaRmを幸せにする漢。スーパーアイドルになる」と記入。「これからもROIROMとして、ファンの皆さんを楽しませ続けられる存在でありたい」という想いを込めたことを明かし、力強く決意を語った。

続いておみくじを引いた二人は、そろって「吉」を引き当てる結果に。デビューアルバムの発売日にも、息のぴったり合った姿を見せ、ROIROMの強い絆を感じさせた。

デビューミニアルバム『CLASSIC WAVE』のリリースを経て、ROIROMは新たな挑戦へと歩みを進める。7月には、横浜アリーナでの単独公演「ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”」の開催も決定。結成以来積み重ねてきた歩みと、二人の魅力と表現力を存分に体感できるステージとなるだろう。

結成からわずか1年余り。数々の挑戦を重ねながら歩みを進めてきたROIROMは、『CLASSIC WAVE』を新たな出発点に、7月の横浜アリーナ公演、そしてその先に広がる未来へ向けて歩みを続ける。ファン（cHaRm）とともに紡ぐ二人の物語は、ここからまた新たなページを刻んでいく。

■ライブ情報

『ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”』

07/19（日）神奈川・横浜アリーナ

07/20（月・祝）神奈川・横浜アリーナ

■リリース情報

2026.6.10 ONSALE

MINI ALBUM『CLASSIC WAVE』

https://www.jvcmusic.co.jp/ROIROM/CLASSICWAVE

https://ROIROM.lnk.to/CLASSICWAVE_AL

■【画像】ROIROMの豊川稲荷ヒット祈願参拝の様子

■関連リンク

『ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”』公式サイト（チケット詳細）

https://roirom-mystique.jp/

ROIROM OFFICIAL SITE

https://roirom.com/