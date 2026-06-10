5月31日に東京ドームでおこなわれた嵐のラストライブは、多くの人に感動をもたらした。約1週間が経ち、リーダーだった大野智の今後の芸能活動に関する動向が取りざたされ、注目を集めている。

発端となったのは、6月9日の「WEB女性自身」の報道。

「大野さんは嵐のラスト公演をもって、STARTO ENTERTAINMENTを退所しました。記事によれば、大野さんは芸能活動をする意思があり、元ジャニーズJr.で現在は俳優や振付師として活動する町田慎吾さんとともに、ステージに立つ計画があると伝えられたのです」（スポーツ紙記者）

大野と町田の“ステージ共演”報道に関して、Xでは

《大野くんと町田くん熱くない!?》

《大町コンビ復活あるんかな》

《盟友町田さんと大野さんが?!だとしたらすっごく楽しみだよ》

など、驚く声があがっている。

「町田さんは、大野さんと同じ1994年、旧ジャニーズ事務所に入所し、現在、45歳と同い年です。過去に、双方公の場で“心友”と表現するほど、親交が深いことで知られています。町田さんは2015年に事務所を辞めて以降、アクセサリーブランドや舞台の演出を手がけるなど、多岐にわたって活動しており、芸術面に造詣が深く、高いダンスの技術を持つ大野さんとの親和性はありそうです。かつては、ファンの間で『大町コンビ』と称されていましたし、嵐としての活動を終えた大野さんとタッグを組むことを望む向きも多いのでしょう」（芸能担当記者）

大野は嵐、町田は事務所を離れて、別々の道を歩んできた。しかし少し前に、町田の意味深な言動が注目を集めたことがあった。

「5月29日のXで、町田さんはフリーで活動して11年がたった心境をつづりました。そのなかで《いろいろな事がありました。あなたのおかげで、がんばれています。あなたのおかげで、がんばれます》と、感謝の思いを述べていたのです。『あなた』は自分を応援してくれたファンを指していると見られますが、SNSでは《同期のあの方なのかな》という声もあり、大野さんのことを暗に示しているのではないかと考える人もいたようです。くしくも、嵐のラストライブが迫るなかだったこともあり、大野さんへのメッセージのような印象を与えたのかもしれません」（同前）

大野がかつての盟友とステージに立つ日は来るか。