Fujii Kazeが、ワールドツアー『Prema World Tour』の高雄、バンコク、ソウルにおけるスタジアム公演のチケット受付情報を発表した。

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同ツアーは、2025年9月にリリースされた3rdアルバム『Prema』を携えて、2026年から2027年にかけてアジア6カ所ならびにヨーロッパ、北米で開催されるワールドツアー。今回受付情報が公開されたのは、10月31日のKaohsiung National Stadium（高雄）、12月26日のSuphachalasai National Stadium（バンコク）、2027年1月9日のGocheok Sky Dome（ソウル）の各スタジアム公演となる。開催地域により受付情報が異なり、詳細はツアー特設サイトにて確認できる。

Fujii Kazeは今年、『Lollapalooza India』や『Coachella』に出演したほか、国内夏フェス初参加となる『FUJI ROCK FESTIVAL』への出演も控えている。また今週末には、日本で開催される『MUSIC AWARD JAPAN 2026』でのパフォーマンスも予定されている。

（文＝リアルサウンド編集部）