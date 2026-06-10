ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７７ｂｐと伊並み水準

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:48時点）（%）
ドイツ　　　　3.063
フランス　　　3.835（+77）
イタリア　　　3.828（+77）
スペイン　　　3.508（+45）
オランダ　　　3.175（+11）
ギリシャ　　　3.783（+72）
ポルトガル　　　3.445（+38）
ベルギー　　　3.623（+56）
オーストリア　3.307（+24）
アイルランド　3.238（+18）
フィンランド　3.416（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）