ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７ｂｐと伊並み水準
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７ｂｐと伊並み水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:48時点）（%）
ドイツ 3.063
フランス 3.835（+77）
イタリア 3.828（+77）
スペイン 3.508（+45）
オランダ 3.175（+11）
ギリシャ 3.783（+72）
ポルトガル 3.445（+38）
ベルギー 3.623（+56）
オーストリア 3.307（+24）
アイルランド 3.238（+18）
フィンランド 3.416（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:48時点）（%）
ドイツ 3.063
フランス 3.835（+77）
イタリア 3.828（+77）
スペイン 3.508（+45）
オランダ 3.175（+11）
ギリシャ 3.783（+72）
ポルトガル 3.445（+38）
ベルギー 3.623（+56）
オーストリア 3.307（+24）
アイルランド 3.238（+18）
フィンランド 3.416（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）