ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７ｂｐと伊並み水準 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７ｂｐと伊並み水準

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７７ｂｐと伊並み水準



ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:48時点）（%）

ドイツ 3.063

フランス 3.835（+77）

イタリア 3.828（+77）

スペイン 3.508（+45）

オランダ 3.175（+11）

ギリシャ 3.783（+72）

ポルトガル 3.445（+38）

ベルギー 3.623（+56）

オーストリア 3.307（+24）

アイルランド 3.238（+18）

フィンランド 3.416（+35）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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