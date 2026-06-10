ごみ清掃芸人の“ごみトリビア”に目から鱗「知らなかった」「参考になります」
相方の西堀亮とお笑いコンビ・マシンガンズとして活動する傍ら、清掃員としても働いている滝沢秀一。彼は日々Xでごみに関する豆知識やトリビアを披露し「知らなかった」「勉強になる」などの反響が集まっている。今回は滝沢が紹介した“ごみトリビア”を紹介していきたい。
【写真】ごみ清掃芸人が明かす“ごみトリビア”を一気見
■紙パックを使った節約術
日々出るごみの中でも意外に処分に困るのが、中を洗って乾かしたり切ったりしなければならない紙パックだと思う。この紙パックごみについて滝沢は「牛乳パックをそのまま出す方がいますが、切って、洗って、スーパーに持っていけば、6枚でトイレットペーパーひとロールになりますよ！ 有料袋の方は袋代の節約にもなります。手で簡単に切れますよ！」とポストし、意外な節約術を披露した。
どこのスーパーでも行われているわけではないようだが、この投稿には「やはり資源ごみとして出さなければですね」「時々ゴミ出しの分別に迷う事があり参考になります」などの反響が集まっている。
■缶は潰さないほうがいい？
ジュースやお酒で毎日のように出る缶ごみは、少しでも袋に入れられるよう潰してしまう人も多いと思うが、自治体によっては潰す必要がないところもあるらしい。その理由を滝沢は「缶は潰さずに出してくださいという地域が少なくありません。理由は機械でブロック状に圧縮するので、潰れていると互いの缶が噛み合わなくなるので、そのまま出して大丈夫です。いつもご配慮ありがとうございます！」とコメント。一緒に投稿された写真には、綺麗なブロック型に潰された缶も写っている。
普通にゴミを出しているとわからない理由の解説にファンからは「守っていますが知らなかったです」「知らなかった。潰してたよ」「今度地域のゴミの出し方キチンと確認してみます」などのコメントが寄せられていた。
■化粧用品の捨て方
缶と同じく瓶も日常的に出るごみだが、瓶の場合は入っている中身によって捨て方がかわるようで、滝沢は「クリーム状の化粧品のびんはこのまま不燃ごみで大丈夫です。マニュキュアのような液体は中身を出す必要ありますが、垂れないものであれば、再生する訳ではないこの状態で大丈夫です。中身を出して資源という地域もありますが、飲料系びん以外は資源に出せない地域もあります」とコメント。写真には化粧品のクリームやマニキュアが収められており、普段化粧をする人にとって役立つ知識が披露されている。
誰もが持っている“アレ”に爆発の危機が!?
■ビニール傘の置き捨ては厳禁
関東も梅雨入りをし、これから出番が増えてくるのがビニール傘。ビニールや金属、プラスチックなど様々な素材で作られているため、分別についても自治体によってルールが異なる。今回の投稿ではそんなビニール傘について滝沢が「台風が去った後にはビニール傘が集積所に捨てられます。23区では不燃ごみ（豊島区は十本以上は粗大ごみ）横浜ではビニールを剥がして可燃ごみ、金属の部分は小さな金属資源の日なので、地域によって出し方がバラバラです。コンビニに置いていく人もいるみたいですが、店員さんが大変のようなので、捨てる時は家からお願いします」と注意を促している。
■リチウムイオン電池は爆発の危険も
スマートフォンやモバイルバッテリー、ハンディファンなどに使用され、いたる所にある「リチウムイオン電池」。使わなくなった機器をつい忘れてしまって放置すると、電池が膨張して発火や爆発の危険性がある。滝沢もそういった事故に遭遇したことがあるそうで「忘れがちなリチウムイオン電池にお気をつけください！昨日、おもちゃのリチウムイオン電池の火災の事故がありました。機会を作って、昔のゲーム機のバッテリーなど家で眠っているバッテリーをチェックすることをオススメします」と注意喚起をしている。
この投稿には思い当たる節があるユーザーから「ハッとしました！！ 全然使わないので数年前から押入れのダンボールにモバイルバッテリー入れてました！」「古い携帯のバッテリーなんかも心配です」「リチウムイオンバッテリーの古いのが火事になるなんて、ほんとに怖いわ」などの声が上がっていた。
引用：「マシンガンズ滝沢」X（@takizawa0914）
【写真】ごみ清掃芸人が明かす“ごみトリビア”を一気見
■紙パックを使った節約術
日々出るごみの中でも意外に処分に困るのが、中を洗って乾かしたり切ったりしなければならない紙パックだと思う。この紙パックごみについて滝沢は「牛乳パックをそのまま出す方がいますが、切って、洗って、スーパーに持っていけば、6枚でトイレットペーパーひとロールになりますよ！ 有料袋の方は袋代の節約にもなります。手で簡単に切れますよ！」とポストし、意外な節約術を披露した。
■缶は潰さないほうがいい？
ジュースやお酒で毎日のように出る缶ごみは、少しでも袋に入れられるよう潰してしまう人も多いと思うが、自治体によっては潰す必要がないところもあるらしい。その理由を滝沢は「缶は潰さずに出してくださいという地域が少なくありません。理由は機械でブロック状に圧縮するので、潰れていると互いの缶が噛み合わなくなるので、そのまま出して大丈夫です。いつもご配慮ありがとうございます！」とコメント。一緒に投稿された写真には、綺麗なブロック型に潰された缶も写っている。
普通にゴミを出しているとわからない理由の解説にファンからは「守っていますが知らなかったです」「知らなかった。潰してたよ」「今度地域のゴミの出し方キチンと確認してみます」などのコメントが寄せられていた。
■化粧用品の捨て方
缶と同じく瓶も日常的に出るごみだが、瓶の場合は入っている中身によって捨て方がかわるようで、滝沢は「クリーム状の化粧品のびんはこのまま不燃ごみで大丈夫です。マニュキュアのような液体は中身を出す必要ありますが、垂れないものであれば、再生する訳ではないこの状態で大丈夫です。中身を出して資源という地域もありますが、飲料系びん以外は資源に出せない地域もあります」とコメント。写真には化粧品のクリームやマニキュアが収められており、普段化粧をする人にとって役立つ知識が披露されている。
誰もが持っている“アレ”に爆発の危機が!?
■ビニール傘の置き捨ては厳禁
関東も梅雨入りをし、これから出番が増えてくるのがビニール傘。ビニールや金属、プラスチックなど様々な素材で作られているため、分別についても自治体によってルールが異なる。今回の投稿ではそんなビニール傘について滝沢が「台風が去った後にはビニール傘が集積所に捨てられます。23区では不燃ごみ（豊島区は十本以上は粗大ごみ）横浜ではビニールを剥がして可燃ごみ、金属の部分は小さな金属資源の日なので、地域によって出し方がバラバラです。コンビニに置いていく人もいるみたいですが、店員さんが大変のようなので、捨てる時は家からお願いします」と注意を促している。
■リチウムイオン電池は爆発の危険も
スマートフォンやモバイルバッテリー、ハンディファンなどに使用され、いたる所にある「リチウムイオン電池」。使わなくなった機器をつい忘れてしまって放置すると、電池が膨張して発火や爆発の危険性がある。滝沢もそういった事故に遭遇したことがあるそうで「忘れがちなリチウムイオン電池にお気をつけください！昨日、おもちゃのリチウムイオン電池の火災の事故がありました。機会を作って、昔のゲーム機のバッテリーなど家で眠っているバッテリーをチェックすることをオススメします」と注意喚起をしている。
この投稿には思い当たる節があるユーザーから「ハッとしました！！ 全然使わないので数年前から押入れのダンボールにモバイルバッテリー入れてました！」「古い携帯のバッテリーなんかも心配です」「リチウムイオンバッテリーの古いのが火事になるなんて、ほんとに怖いわ」などの声が上がっていた。
引用：「マシンガンズ滝沢」X（@takizawa0914）