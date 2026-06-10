M!LKの曽野舜太と山中柔太朗が、ユニット曲として「真・運命」（読み：マジ・デスティニー）を6月17日に配信リリースすることを発表した。

「モー烈モー進プロジェクト」の第二弾シングルとしてリリースされる「真・運命」は、恋に落ちる瞬間の衝撃、どうしても抗えず惹かれあっていく運命を描いた一曲だという。曽野舜太と山中柔太朗の対照的な関係性や、誰しもが耳にしたことのある劇的なネオクラシカルフレーズが印象に残る楽曲に仕上がっているとのことだ。

さらに、「真・運命」のジャケット写真はちゃおにて連載中の漫画家・中原杏により描き下ろしイラストとなっており、2人が絵になって登場している。

ジャケット写真

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◾️中原杏 コメント

曽野舜太さん、山中柔太朗さんのお二人を平成少女漫画風のイラストで描かせていただきました。

「真・運命」神曲です！

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また本日の発表に先駆け、SNS上でティザー映像も公開された。映像内では、メンバー考案の公式キャラクターが登場し、「第一弾ユニット曲」と映像の最後に映し出されている。

5カ月連続リリース企画「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」を敢行中のM!LK。第一弾楽曲となる「アイドルパワー」のプロモーションビデオも話題を集めているが、この夏に向けてさらに盛り上がるとのことなので、今後も展開も楽しみにお待ちいいただきたい。

◾️その他リリース情報 ○映像作品『M!LK 11th Anniversary Day〜爆裂11時間生配信〜』

2026年5月6日（水）発売

https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/11thAnniversaryDay/

＜商品形態＞

初回生産限定Blu-ray NXS-737／\8,250（税込）

初回生産限定DVD NBS-808／\8,250（税込） ○映像作品『M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”』

2026年7月22日（水）発売

https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/SMILEPOP/

＜商品形態＞

DVD & Blu-ray「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”」

初回限定盤（Blu-ray+Photobook）VIZL-2539／￥9,350（税込）

初回限定盤（DVD+Photobook）VIZL-2540／￥9,350（税込）

通常盤（Blu-ray）VIXL-523／￥8,250（税込）

通常盤（DVD）VIBL-1219〜20／￥8,250（税込）

◾️＜M!LK ARENA TOUR 2026-2027 “シャカリキレボリューション”＞

2026年09月26日(土)：福岡・マリンメッセ福岡B館

2026年09月27日(日)：福岡・マリンメッセ福岡B館

2026年10月24日(土)：宮城ゼビオアリーナ仙台

2026年10月25日(日)：宮城・ゼビオアリーナ仙台

2026年11月21日(土)：神奈川・ぴあアリーナMM

2026年11月22日(日)：神奈川・ぴあアリーナMM

2026年12月12日(土)：愛知・Aichi Sky Expo ホールA

2026年12月13日(日)：愛知・Aichi Sky Expo ホールA

2026年12月25日(金)：大阪・⼤阪城ホール

2026年12月26日(土)：大阪・⼤阪城ホール

2027年01月15日(金)：神奈川・横浜アリーナ

2027年01月16日(土)：神奈川・横浜アリーナ

2027年01月17日(日)：神奈川・横浜アリーナ

特設サイト：https://sd-milk.com/pages/shakarikirevolution