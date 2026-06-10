次世代バンドChevon×Kroi、ジャンル超えた熱狂ステージで観客魅了 ツーマンライブ開催【MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE】
【モデルプレス＝2026/06/10】国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）の開催ウィークにて、6月9日、KroiとChevonによるツーマンライブ「Kroi×Chevon 2-Man Live」が東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で開催された。
【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」エントリー作品ラインナップ
6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」。これに先駆け、6月5日から13日までの期間を「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK」として、お台場・青海エリアを中心に東京各地でさまざまなイベントが開催されている。「Kroi×Chevon 2-Man Live」もその一環として行われた。
オープニングアクトのセブンス・ベガのステージで幕を開けた本公演。谷絹茉優（Vo）、Ktjm（G）、オオノタツヤ（B）からなる次世代3人組ロックバンドバンド・Chevonは、この日が結成5周年当日で、最新曲「Capretto」を含む多彩なセットリストでパフォーマンスを展開した。
一方、R&B、ファンク、ソウル、ロック、ヒップホップなど、あらゆる音楽ジャンルからの影響を昇華したミクスチャーな音楽性を提示する5人組バンド・Kroiは、ソウルやファンクを基軸としたグルーヴィかつ即興性の高いライブで会場を沸かせてみせた。それぞれのバンドが持つ個性と音楽性が交差する中、観客は各アーティストのステージに大きな歓声で応え、終始熱気に包まれたツーマンライブとなった。（modelpress編集部）
・開催日時：2026年6月13日（土）
※開催ウィーク：2026年6月5日（金）〜6月13日（土）
・会場：TOYOTA ARENA TOKYO他
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◆Kroi×Chevon 、ツーマンライブ開催
6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」。これに先駆け、6月5日から13日までの期間を「MUSIC AWARDS JAPAN WEEK」として、お台場・青海エリアを中心に東京各地でさまざまなイベントが開催されている。「Kroi×Chevon 2-Man Live」もその一環として行われた。
一方、R&B、ファンク、ソウル、ロック、ヒップホップなど、あらゆる音楽ジャンルからの影響を昇華したミクスチャーな音楽性を提示する5人組バンド・Kroiは、ソウルやファンクを基軸としたグルーヴィかつ即興性の高いライブで会場を沸かせてみせた。それぞれのバンドが持つ個性と音楽性が交差する中、観客は各アーティストのステージに大きな歓声で応え、終始熱気に包まれたツーマンライブとなった。（modelpress編集部）
◆「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催概要
・開催日時：2026年6月13日（土）
※開催ウィーク：2026年6月5日（金）〜6月13日（土）
・会場：TOYOTA ARENA TOKYO他
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