児童文学の名作がアニメ映画化！ 『キャット・イン・ザ・ハット』12.25公開決定
アニメーション長編映画『キャット・イン・ザ・ハット』が、12月25日のクリスマスより全国公開されることが決定。あわせて、メインビジュアルと予告編も解禁された。
【動画】キャットが巻き起こす大騒動！ 『キャット・イン・ザ・ハット』予告編
本作は、『グリンチ』『ロラックスおじさんの秘密の種』などで知られる絵本作家ドクター・スースの代表作『The Cat in the Hat』を長編アニメーション映画化した作品。世界をカラフルにするネコ“キャット・イン・ザ・ハット”と、不思議な仲間“モジャTHING”たちが繰り広げる、笑いと驚きに満ちた奇想天外な大冒険を描く。
主人公キャットの声を担当するのは、『IT／イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』『バズ・ライトイヤー』のビル・ヘイダー。監督は、『カンフー・パンダ3』『ロン 僕のポンコツ・ボット』のアレッサンドロ・カルローニとエリカ・リヴィノハが務める。
今回解禁された予告映像では、失敗ばかりのお調子者キャットが最大の任務に挑む姿が描かれる。引っ越しに戸惑う姉弟ギャビーとセバスチャンを笑顔にするため、キャットは得意の想像力をフル回転。しかし、そのサービス精神と無限のひらめきは、予想もしない大騒動へ。不思議な仲間“モジャTHING”たちとともに、キャットは観客を見たこともない世界へと連れ出していく。
また、メインビジュアルでは、トレードマークの赤白ボーダー帽子をかぶったキャットを中心に、モジャTHINGたちが大集合。想像力の世界に住む個性豊かな仲間たちも描かれ、本作ならではのワクワク感あふれるビジュアルとなっている。
アニメ映画『キャット・イン・ザ・ハット』は、12月25日より全国公開。
【動画】キャットが巻き起こす大騒動！ 『キャット・イン・ザ・ハット』予告編
本作は、『グリンチ』『ロラックスおじさんの秘密の種』などで知られる絵本作家ドクター・スースの代表作『The Cat in the Hat』を長編アニメーション映画化した作品。世界をカラフルにするネコ“キャット・イン・ザ・ハット”と、不思議な仲間“モジャTHING”たちが繰り広げる、笑いと驚きに満ちた奇想天外な大冒険を描く。
今回解禁された予告映像では、失敗ばかりのお調子者キャットが最大の任務に挑む姿が描かれる。引っ越しに戸惑う姉弟ギャビーとセバスチャンを笑顔にするため、キャットは得意の想像力をフル回転。しかし、そのサービス精神と無限のひらめきは、予想もしない大騒動へ。不思議な仲間“モジャTHING”たちとともに、キャットは観客を見たこともない世界へと連れ出していく。
また、メインビジュアルでは、トレードマークの赤白ボーダー帽子をかぶったキャットを中心に、モジャTHINGたちが大集合。想像力の世界に住む個性豊かな仲間たちも描かれ、本作ならではのワクワク感あふれるビジュアルとなっている。
アニメ映画『キャット・イン・ザ・ハット』は、12月25日より全国公開。