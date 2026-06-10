有村架純主演で闇バイト描いた映画、“事件の舞台”でイベント開催へ 中部国際空港セントレアで1週間限定
俳優・有村架純が主演を務める映画『マジカル・シークレット・ツアー』の公開（6月19日）に向け、中部国際空港セントレア（愛知県常滑市）で6月13日〜19日に公開記念プロモーションイベントが実施される。
【写真】有村架純が空港で子育てママ姿 セントレアで撮影されたシーン
同作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが逮捕された実際の金密輸事件に着想を得て生まれたオリジナルストーリー。セントレアでは、出発ロビーやスカイデッキをはじめ、複数の場所で撮影が行われた。
イベントでは、セントレア撮影シーンのスチール写真やプロモーションビデオ、有村の直筆サイン入りポスターが展示される。「国際空港を舞台とした本作品の魅力を感じていただける機会として、多くのお客様にお楽しみいただける展示です」と呼びかける。
■実施概要
期間：2026年6月13日（土）〜6月19日（金）
時間：開館時間に準ずる（最終日のみ18時まで）
場所：第1ターミナル4階 イベントプラザ
観覧：無料
内容
・映画ビジュアルの展示
・セントレアで撮影されたシーンのスチール写真展示
・有村架純さん直筆サイン入りポスター展示
・映画プロモーションビデオの放映
【ストーリー】
平穏な日常を送る二児の母が、突然知らされた夫の借金と、解雇。返済のため行きついたのは、シンガポールでの闇バイト【金の密輸】だった。そこで偶然出会った、非正規雇用の研究員と、未婚で妊婦のキャバ嬢。密輸の成功に味をしめた3人は、自分たちで密輸を始めることに。初めて手に入れた、お金と自由、そして“自分らしく生きる喜び”。それは魔法のような時間だったが…。岐路に立たされた3人の、それぞれの人生の行方は――。
出演：有村架純
黒木華／南沙良
塩野瑛久 青木柚 ／ 斎藤工
監督：天野千尋
脚本：天野千尋、熊谷まどか
【写真】有村架純が空港で子育てママ姿 セントレアで撮影されたシーン
同作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが逮捕された実際の金密輸事件に着想を得て生まれたオリジナルストーリー。セントレアでは、出発ロビーやスカイデッキをはじめ、複数の場所で撮影が行われた。
■実施概要
期間：2026年6月13日（土）〜6月19日（金）
時間：開館時間に準ずる（最終日のみ18時まで）
場所：第1ターミナル4階 イベントプラザ
観覧：無料
内容
・映画ビジュアルの展示
・セントレアで撮影されたシーンのスチール写真展示
・有村架純さん直筆サイン入りポスター展示
・映画プロモーションビデオの放映
【ストーリー】
平穏な日常を送る二児の母が、突然知らされた夫の借金と、解雇。返済のため行きついたのは、シンガポールでの闇バイト【金の密輸】だった。そこで偶然出会った、非正規雇用の研究員と、未婚で妊婦のキャバ嬢。密輸の成功に味をしめた3人は、自分たちで密輸を始めることに。初めて手に入れた、お金と自由、そして“自分らしく生きる喜び”。それは魔法のような時間だったが…。岐路に立たされた3人の、それぞれの人生の行方は――。
出演：有村架純
黒木華／南沙良
塩野瑛久 青木柚 ／ 斎藤工
監督：天野千尋
脚本：天野千尋、熊谷まどか