有村架純主演で闇バイト描いた映画、“事件の舞台”でイベント開催へ 中部国際空港セントレアで1週間限定

有村架純主演で闇バイト描いた映画、“事件の舞台”でイベント開催へ 中部国際空港セントレアで1週間限定