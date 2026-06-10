佐久間大介が愛猫を超至近距離で撮影！きゅるんと輝く瞳に「カラコン入れてるみたい」「飼い主に似て美形」佐久間の姿にも「かわいすぎて悶える」「愛おしい」の声

【写真】佐久間大介×愛猫“佐久間家”の仲良しショット（全7枚）

Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新。愛猫・ツナのインパクト抜群な写真を公開し、注目を集めている。

■ツナの“万華鏡写輪眼”ショット

佐久間は「万華鏡写輪眼 神威！！！」に続けて、半角カタカナの「ｽﾞ」を波打つように連ねて投稿。さらに「#写輪眼開眼ネコ」「#ツナくん」とハッシュタグを添え、1枚の写真を公開した。

公開されたのは、ツナがカメラにぐっと近づいた超ドアップショット。画面いっぱいに写る大きな瞳は光を受けて幻想的に輝いており、佐久間が『NARUTO』に登場する“万華鏡写輪眼”に例えたくなるのも納得のインパクトだ。

また、写真の奥やツナの瞳の中には、ツナを撮影する佐久間の姿も。愛猫との距離の近さが感じられる1枚となっている。

ファンからは「吸い込まれそうな瞳」「カラコン入れてるみたい」「飼い主に似て美形」「さっくんの姿を想像するとかわいすぎて悶える」「瞳に映ってるさっくん愛おしい」「天使達の戯れ」などの声が寄せられている。

■Instagramストーリーズでもツナとの日常を公開

また、佐久間はInstagramのストーリーズでも、ツナが自身の胸元に前足を添えているような写真を公開。手書きで「おはよ」と添えられており、ほほえましい日常の一コマも披露している。