国士舘大DF工藤珠凜、27年2月の仙台加入が内定「子どものころから身近で特別な存在」
ベガルタ仙台は10日、国士舘大DF工藤珠凜の27年2月からの加入内定を発表した。
工藤はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「 このたび、ベガルタ仙台に加入することになりました。国士舘大学の工藤珠凜です。
ベガルタ仙台という、伝統あるすばらしいクラブでプロとしてのキャリアをスタートできることを、たいへんうれしく思うと同時に、そのエンブレムを背負う責任と覚悟を強く感じています。
出身が延岡市ということもあり、幼いころから毎年ベガルタ仙台の春季キャンプを見に行っていました。私にとってベガルタ仙台は、子どものころから身近で特別な存在です。仙台市と延岡市の交流試合では、ホームゲームの前にユアテックスタジアム仙台で前座試合に出場した経験もあり、10年前になりますが、当時ピッチから見た景色は今でも鮮明に覚えています。
特別な想いを持っていたクラブでプレーできることを本当にうれしく思います。
どんな苦しい状況でも支え、応援し続けてくれた両親をはじめ、この夢を叶えるために多くの犠牲を払ってくれた姉、これまで在籍したクラブの指導者やスタッフの方々、仲間や友人には感謝してもしきれません。すべてのみなさまのおかげで、このスタートラインに立つことができました。常に謙虚な姿勢で、感謝のすべてをピッチで表現します。
ベガルタ仙台のJ1昇格のために、熱く闘い続けます。ファン、サポーターのみなさま、応援よろしくお願いいたします。」
以下、クラブ発表プロフィール
●DF工藤珠凜
(くどう・しゅり)
■生年月日
2004年4月6日
■出身地
宮崎県
■身長/体重
182cm/80kg
■経歴
太陽延岡SC-日章学園中-日章学園高-国士舘大
工藤はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「 このたび、ベガルタ仙台に加入することになりました。国士舘大学の工藤珠凜です。
ベガルタ仙台という、伝統あるすばらしいクラブでプロとしてのキャリアをスタートできることを、たいへんうれしく思うと同時に、そのエンブレムを背負う責任と覚悟を強く感じています。
特別な想いを持っていたクラブでプレーできることを本当にうれしく思います。
どんな苦しい状況でも支え、応援し続けてくれた両親をはじめ、この夢を叶えるために多くの犠牲を払ってくれた姉、これまで在籍したクラブの指導者やスタッフの方々、仲間や友人には感謝してもしきれません。すべてのみなさまのおかげで、このスタートラインに立つことができました。常に謙虚な姿勢で、感謝のすべてをピッチで表現します。
ベガルタ仙台のJ1昇格のために、熱く闘い続けます。ファン、サポーターのみなさま、応援よろしくお願いいたします。」
以下、クラブ発表プロフィール
●DF工藤珠凜
(くどう・しゅり)
■生年月日
2004年4月6日
■出身地
宮崎県
■身長/体重
182cm/80kg
■経歴
太陽延岡SC-日章学園中-日章学園高-国士舘大