お天気の蓬莱さん「男の日傘」トークショー開催へ…場所は阪急メンズ大阪 「父の日」注目ギフトも【概要】
大阪・梅田の阪急メンズ大阪は、6月21日の父の日に向けて「心地よい夏を贈る、お父さんのためのライフスタイルコレクション」を展開する。13日には、気象予報士の蓬莱大介キャスターが登場する。
【画像多数】阪急メンズ大阪の各ショップが厳選…2026年「父の日」アイテム
父の日に「何を贈ればいいかわからない」という悩みに応え、夏の強い日差しや暑さをスマートに乗り切る日傘、すこやかな肌を保つスキンケア、おうち時間を快適にするリラクシングウェアなど、お父さんの“夏の悩み”を解決するこだわりの実用的なギフトを各階で厳選・提案する。
蓬莱キャスターは、阪急メンズ大阪のバイヤーと「男の日傘」について対談するスペシャルトークショーを実施。お天気のプロの目線から、夏の快適な過ごし方や、おすすめの日傘の選び方について語る。
■FATHER'S DAY 2026 阪急メンズ大阪
期間：2026年6月10日（水）〜21日（日）
場所：阪急メンズ大阪 各階
▼蓬莱大介 来店スペシャルトークショー
（1）午後1時〜午後1時45分
（2）午後2時30分〜午後3時15分
（3）午後4時〜午後4時45分
・場所：4階 レストスペース
※事前予約制
▼その他のPOP-UP STORE・注目アイテム
「untule（アントゥーレ）」POP-UP STORE
期間：6月10日（水）〜8月4日（火）
街でも自然の中でも、心と身体を守るプロダクトを提案。
4階 イベントスペース・傘売場
「小宮商店」POP-UP STORE
期間：6月10日（水）〜30日（火）
東京・東日本橋で創業96年を迎える洋傘専門店。お洒落に涼しく過ごすための晴雨兼用傘を紹介。
4階 イベントスペース
「leica（レイカ）」傘オーダー会
期間：6月13日（土）・14日（日）
一点ずつ手作業で仕立てるブランド。作り手自らが店頭に立ち、セミオーダー・オーダーの相談を承る。
4階 イベントスペース
「Eyevol」vol system スタイリッシュサングラス（3万7400円）
機能性とモダンなスタイルを両立し、アクティブなお出かけ時の紫外線悩みをスタイリッシュに解決。
地下1階 アイウェア
「atme（アットミー）」UVミストスプレー（各3300円）
夏の強い日差しから髪・顔・からだを優しく守るミスト。アルコール・パラベンフリーで、外出先でもさっとひと吹きでリフレッシュとケアが完了。
地下1階 メンズビューティー
「ステテコ.com」ステテコウェア（3960円から）
日本の伝統的な知恵から生まれた、さらりと心地よい綿素材のリラクシングボトムス。
地下1階 肌着・靴下
「Oofos（ウーフォス）」リカバリーサンダル（8580円から）
独自の衝撃吸収素材が足裏や膝への負担を軽減。アクティブなお父さんへ労いの気持ちを込めた定番ギフト。
5階 「BILLY'S」
※表示価格はすべて税込。商品は売り切れ場合あり
※イベントや商品情報は、変更・中止になる場合あり
【画像多数】阪急メンズ大阪の各ショップが厳選…2026年「父の日」アイテム
父の日に「何を贈ればいいかわからない」という悩みに応え、夏の強い日差しや暑さをスマートに乗り切る日傘、すこやかな肌を保つスキンケア、おうち時間を快適にするリラクシングウェアなど、お父さんの“夏の悩み”を解決するこだわりの実用的なギフトを各階で厳選・提案する。
■FATHER'S DAY 2026 阪急メンズ大阪
期間：2026年6月10日（水）〜21日（日）
場所：阪急メンズ大阪 各階
▼蓬莱大介 来店スペシャルトークショー
（1）午後1時〜午後1時45分
（2）午後2時30分〜午後3時15分
（3）午後4時〜午後4時45分
・場所：4階 レストスペース
※事前予約制
▼その他のPOP-UP STORE・注目アイテム
「untule（アントゥーレ）」POP-UP STORE
期間：6月10日（水）〜8月4日（火）
街でも自然の中でも、心と身体を守るプロダクトを提案。
4階 イベントスペース・傘売場
「小宮商店」POP-UP STORE
期間：6月10日（水）〜30日（火）
東京・東日本橋で創業96年を迎える洋傘専門店。お洒落に涼しく過ごすための晴雨兼用傘を紹介。
4階 イベントスペース
「leica（レイカ）」傘オーダー会
期間：6月13日（土）・14日（日）
一点ずつ手作業で仕立てるブランド。作り手自らが店頭に立ち、セミオーダー・オーダーの相談を承る。
4階 イベントスペース
「Eyevol」vol system スタイリッシュサングラス（3万7400円）
機能性とモダンなスタイルを両立し、アクティブなお出かけ時の紫外線悩みをスタイリッシュに解決。
地下1階 アイウェア
「atme（アットミー）」UVミストスプレー（各3300円）
夏の強い日差しから髪・顔・からだを優しく守るミスト。アルコール・パラベンフリーで、外出先でもさっとひと吹きでリフレッシュとケアが完了。
地下1階 メンズビューティー
「ステテコ.com」ステテコウェア（3960円から）
日本の伝統的な知恵から生まれた、さらりと心地よい綿素材のリラクシングボトムス。
地下1階 肌着・靴下
「Oofos（ウーフォス）」リカバリーサンダル（8580円から）
独自の衝撃吸収素材が足裏や膝への負担を軽減。アクティブなお父さんへ労いの気持ちを込めた定番ギフト。
5階 「BILLY'S」
※表示価格はすべて税込。商品は売り切れ場合あり
※イベントや商品情報は、変更・中止になる場合あり