サバシスターが、新曲「君が笑うほど夢中に夏っ！」を6月26日に配信リリースすることを発表した。

同曲は6月下旬から展開予定のシーブリーズの新CMの為に書き下ろした新曲で、夏ならではの高揚感や夏を謳歌しようと意気込むワクワクを詰め込んだ、爽やかでポジティブなアッパーチューンだという。なお、既に各地のフェスやイベントに出演した際に一足先にライブでも披露しているナンバーだ。

ジャケット写真

さらに、9月から新企画として＜Buddy Up!!!＞の開催を先日発表したばかり。 「相棒」や「親友」を意味する“Buddy Up”と名付けられた本企画は、メンバーが”はじめましては友達に”、“友達とはもっと仲良くなる”をテーマとしたバンドを各地ゲストに迎えての開催となる。

東名阪に加え、メンバーの地元の新潟・仙台での全6カ所の本企画だが、東京・Spotify O-EAST公演のNEE、大阪城野音公演にChilli Beans.を迎えての開催が既にアナウンスされており、その他会場での公演のゲストについても追って発表となる。チケットのオフィシャル2次先行の受付が6月10日20時よりスタートするので、こちらもチェックしてほしい。

◾️「君が笑うほど夢中に夏っ！」

2026年6月26日 配信リリース

Pre-add / Pre-save：https://sabasister.lnk.to/MuchuNatsu

◾️＜サバシスター presents Buddy Up!!!＞

INFO：https://sabasiter.com ▼サバシスター presents Buddy Up!!! 渋谷編

2026/9/4（金）渋谷 Spotify O-EAST w/NEE

OPEN 18:00 / START 19:00 2026/10/14（水）渋谷 CLUB QUATTRO ゲスト後日発表

OPEN 18:00 / START 19:00

チケット：\4,800

Info：ハンズオン・エンタテインメント ▼サバシスター presents Buddy Up!!! 大阪城野音編

2026/9/23（水・祝）大阪城野外音楽堂 w/Chilli Beans.

OPEN 16:00 / START 17:00

チケット：\5,500

Info：キョードーインフォメーション ▼サバシスター presents Buddy Up!!! 名古屋編

2026/10/10（土）名古屋 DIAMOND HALL ゲスト後日発表

OPEN 17:00 / START 18:00

チケット：\4,800

Info：サンデーフォークプロモーション ▼サバシスター presents Buddy Up!!! 地元編

2026/11/15（日）仙台 GIGS ゲスト後日発表

OPEN 17:00 / START 18:00 2026/11/25（水）新潟 LOTS ゲスト後日発表

OPEN 18:00 / START 19:00

チケット：\4,800

Info:ジー・アイ・ピー（仙台公演）/ キョードー北陸チケットセンター（新潟公演）