【「ぽこ あ ポケモン」更新データ（Ver.1.1.0）】 6月10日 配信

ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」の更新データ（Ver.1.1.0）を6月10日に配信開始した。

今回のアップデートでは、ポケモン同士の会話バリエーションおよび、ポケモンに「・・・」のふきだしが出ている時の会話バリエーションが追加されたほか、「・・・」のふきだしが出ている時の会話の間隔や話題の偏りも調整されている。

その他、電気で動くアイテムの配置上限数が512から1024に引き上げられたなど、数多くの改善対応・不具合修正が行なわれている。詳細については以下のページから確認できる。

□「更新データ（Ver.1.1.0）配信のお知らせ」のページ

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