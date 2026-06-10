【「サンデーうぇぶり」10周年記念キャンペーン】 6月10日詳細公開

マンガアプリ「サンデーうぇぶり」が今年で10周年を迎えることを記念し、「感動を、衝撃を。これからもあなたと、毎日。」をキーメッセージに掲げたキャンペーンが実施される。「サンデーうぇぶり」はand factoryと小学館の共同運営。

10周年記念キャンペーンでは、サンデーうぇぶり読者の読書履歴を徹底解析する「読書レポート」＆属性診断や、レジェンド作家たちの完全描き下ろしマンガ企画「水曜日のマスターズ」、10周年記念イベントなどが実施される。

10周年記念キャンペーン概要

【TOPIC 1】あなたの正体は！？読書履歴を徹底解析する「読書レポート」＆属性診断を公開

サンデーうぇぶり読者がこれまでどんなマンガを読んできたのか、読書傾向を徹底解析したレポートが公開される。

さらに、読まれた作品のジャンルを判別し、2つのジャンルを掛け合わせたユニークな称号がもらえる属性診断も搭載。診断結果に加え、うぇぶりTOPユーザーたちの凄まじい記録も特別に公開される。

□詳細ページ

【TOPIC 2】サンデー史を彩る達人たちが集結！完全描き下ろし「水曜日のマスターズ」始動

サンデーの歴史に名を刻むレジェンド作家たちが集結し、一期一会の完全描き下ろしで届ける読切＆短編シリーズ「水曜日のマスターズ」がスタート。第1弾として、「六三四の剣」の完全新作読切が公開されている。第2弾以降も続々追加予定。

□「六三四の剣 ファイナル」のページ

□「水曜日のマスターズ」のページ

【TOPIC 3】次の時代を拓く新連載が続々追加。10周年記念PVも公開中

これまでの10年を超え、次の時代を拓く新たなマンガが続々と登場。新連載紹介特設ページでは、現在「サンデーうぇぶり」でしか読めないネクストブレイク作品が多数紹介される。

また、10年間の歩みとこれからの未来が詰まった「10周年記念PV」もYouTubeにて公開中。

□新連載紹介特設ページ

【TOPIC 4】10年間の感謝をリアルで届ける！「サンデーうぇぶり10周年記念イベント～サンデー・サンデー～」 開催決定

【10周年記念PV】

本イベントには、サンデーうぇぶりアプリの画面を見せることで入場できる。入場特典としてサンデーアイス「フロリダサンデー（ブルーベリーorマンゴー）」が無料でもらえる。サンデーうぇぶりアプリをすでにダウンロードしている人だけでなく、その場で新規ダウンロードした場合も対象となる。

また、7月10日10時からNON STYLEの井上裕介さん、マユリカの阪本匠伍さん・中谷祐太さん、紅しょうがの熊元プロレスさん・稲田美紀さんといった“マンガ好き芸人”が登壇するイベントも実施予定。マンガ愛あふれるトークとともに、紅しょうがのYouTube企画「タンクトップキッチン」とのコラボレーションも。この特別企画には“うぇぶり読者特別枠”として30名が限定招待される。

□“うぇぶり読者特別枠” 応募ページ（サンデーうぇぶり公式X）

「サンデーうぇぶり10周年記念イベント ～サンデー・サンデー～」概要

【開催日時】

7月10日（金）12時～18時

7月11日（土）11時～18時

【場所】

サナギ新宿イベントスペース （東京都新宿区新宿三丁目35-6）

※出演者や内容、スケジュールは都合により変更になる場合があります。

【TOPIC 5】「週刊少年サンデー」定期購読が大幅リニューアル

定期購読特典が、さらに盛りだくさんになって生まれ変わった（アプリver6.0.0以降）。加入者限定コンテンツの大量追加や、新機能「ランクシステム」が登場し、サンデーがもっと楽しく、もっと身近になる新しい体験ができる。

□詳細ページ

【TOPIC 6】未来のスター求む！最前線で活躍する10名が審査する「10周年漫画賞」募集

最前線で活躍する10名の審査員を迎え「10周年漫画賞」を開催。これからデビューを目指すフレッシュな才能から、すでに連載経験のある実力派まで幅広く募集している。

□詳細ページ

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