「サンデーうぇぶり」10周年を記念し「読書レポート＆属性診断」やレジェンド作家陣の完全新作描き下ろし読切公開などのキャンペーンを続々と開催
マンガアプリ「サンデーうぇぶり」が今年で10周年を迎えることを記念し、「感動を、衝撃を。これからもあなたと、毎日。」をキーメッセージに掲げたキャンペーンが実施される。「サンデーうぇぶり」はand factoryと小学館の共同運営。
10周年記念キャンペーンでは、サンデーうぇぶり読者の読書履歴を徹底解析する「読書レポート」＆属性診断や、レジェンド作家たちの完全描き下ろしマンガ企画「水曜日のマスターズ」、10周年記念イベントなどが実施される。
10周年記念キャンペーン概要
【TOPIC 1】あなたの正体は！？読書履歴を徹底解析する「読書レポート」＆属性診断を公開
サンデーうぇぶり読者がこれまでどんなマンガを読んできたのか、読書傾向を徹底解析したレポートが公開される。
さらに、読まれた作品のジャンルを判別し、2つのジャンルを掛け合わせたユニークな称号がもらえる属性診断も搭載。診断結果に加え、うぇぶりTOPユーザーたちの凄まじい記録も特別に公開される。
□詳細ページ
【TOPIC 2】サンデー史を彩る達人たちが集結！完全描き下ろし「水曜日のマスターズ」始動
サンデーの歴史に名を刻むレジェンド作家たちが集結し、一期一会の完全描き下ろしで届ける読切＆短編シリーズ「水曜日のマスターズ」がスタート。第1弾として、「六三四の剣」の完全新作読切が公開されている。第2弾以降も続々追加予定。
□「六三四の剣 ファイナル」のページ
□「水曜日のマスターズ」のページ
【TOPIC 3】次の時代を拓く新連載が続々追加。10周年記念PVも公開中
これまでの10年を超え、次の時代を拓く新たなマンガが続々と登場。新連載紹介特設ページでは、現在「サンデーうぇぶり」でしか読めないネクストブレイク作品が多数紹介される。
また、10年間の歩みとこれからの未来が詰まった「10周年記念PV」もYouTubeにて公開中。
□新連載紹介特設ページ【10周年記念PV】
【TOPIC 4】10年間の感謝をリアルで届ける！「サンデーうぇぶり10周年記念イベント～サンデー・サンデー～」 開催決定
本イベントには、サンデーうぇぶりアプリの画面を見せることで入場できる。入場特典としてサンデーアイス「フロリダサンデー（ブルーベリーorマンゴー）」が無料でもらえる。サンデーうぇぶりアプリをすでにダウンロードしている人だけでなく、その場で新規ダウンロードした場合も対象となる。
また、7月10日10時からNON STYLEの井上裕介さん、マユリカの阪本匠伍さん・中谷祐太さん、紅しょうがの熊元プロレスさん・稲田美紀さんといった“マンガ好き芸人”が登壇するイベントも実施予定。マンガ愛あふれるトークとともに、紅しょうがのYouTube企画「タンクトップキッチン」とのコラボレーションも。この特別企画には“うぇぶり読者特別枠”として30名が限定招待される。
□“うぇぶり読者特別枠” 応募ページ（サンデーうぇぶり公式X）
「サンデーうぇぶり10周年記念イベント ～サンデー・サンデー～」概要
【開催日時】
7月10日（金）12時～18時
7月11日（土）11時～18時
【場所】
サナギ新宿イベントスペース （東京都新宿区新宿三丁目35-6）
※出演者や内容、スケジュールは都合により変更になる場合があります。
【TOPIC 5】「週刊少年サンデー」定期購読が大幅リニューアル
定期購読特典が、さらに盛りだくさんになって生まれ変わった（アプリver6.0.0以降）。加入者限定コンテンツの大量追加や、新機能「ランクシステム」が登場し、サンデーがもっと楽しく、もっと身近になる新しい体験ができる。
□詳細ページ
【TOPIC 6】未来のスター求む！最前線で活躍する10名が審査する「10周年漫画賞」募集
最前線で活躍する10名の審査員を迎え「10周年漫画賞」を開催。これからデビューを目指すフレッシュな才能から、すでに連載経験のある実力派まで幅広く募集している。
□詳細ページ
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