「ハイレベルな選手がずらりと揃っている」日本代表を取材していた海外大手メディア記者に訊いた森保ジャパンの“リアル評”「個人的に注目しているのは…」【現地発】
北中米ワールドカップに挑む日本代表は、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプを終えた。
海外メディアも連日、取材に訪れ、注目度も高さが窺えた。
そのなかのひとり、大手スポーツメディア『ESPN Mexico』のオスカル・ガジャルド記者に森保ジャパンの印象を訊いた。
「ハイレベルな選手がずらりと選手たちが揃っている。ワールドカップでかなり勝ち進むだろう。最初のキャンプ地としてモンテレイを選んだのも良かった（笑）」
モンテレイ出身だという同記者は、「個人的に注目しているのはタケ・クボ（久保建英）だ」と続けた。
「偉大な選手だよ。彼はレアル・ソシエダでプレーしているよね。過去に、メキシコ人のカルロス・ベラがいたチームだ。そして、数年前（３年前）に、クボは（ソシエダのプレシーズンツアーで）モンテレイにもやってきたんだ」
スペイン語が堪能で、現地メディアから取材攻勢を受けていた久保。メキシコでも人気ぶりは絶大だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
海外メディアも連日、取材に訪れ、注目度も高さが窺えた。
そのなかのひとり、大手スポーツメディア『ESPN Mexico』のオスカル・ガジャルド記者に森保ジャパンの印象を訊いた。
「ハイレベルな選手がずらりと選手たちが揃っている。ワールドカップでかなり勝ち進むだろう。最初のキャンプ地としてモンテレイを選んだのも良かった（笑）」
モンテレイ出身だという同記者は、「個人的に注目しているのはタケ・クボ（久保建英）だ」と続けた。
スペイン語が堪能で、現地メディアから取材攻勢を受けていた久保。メキシコでも人気ぶりは絶大だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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