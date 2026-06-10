モンテレイで事前合宿を張った日本代表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　北中米ワールドカップに挑む日本代表は、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプを終えた。

　海外メディアも連日、取材に訪れ、注目度も高さが窺えた。

　そのなかのひとり、大手スポーツメディア『ESPN Mexico』のオスカル・ガジャルド記者に森保ジャパンの印象を訊いた。

「ハイレベルな選手がずらりと選手たちが揃っている。ワールドカップでかなり勝ち進むだろう。最初のキャンプ地としてモンテレイを選んだのも良かった（笑）」
 
　モンテレイ出身だという同記者は、「個人的に注目しているのはタケ・クボ（久保建英）だ」と続けた。

「偉大な選手だよ。彼はレアル・ソシエダでプレーしているよね。過去に、メキシコ人のカルロス・ベラがいたチームだ。そして、数年前（３年前）に、クボは（ソシエダのプレシーズンツアーで）モンテレイにもやってきたんだ」

　スペイン語が堪能で、現地メディアから取材攻勢を受けていた久保。メキシコでも人気ぶりは絶大だった。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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