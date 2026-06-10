有村架純×オダギリジョー、6年続く不倫関係に 沖田修一監督『さとこはいつも』続報 “癒やし系新入社員”役で青木柚も出演
俳優の有村架純、石田ひかり、姫野花春がトリプル主演を務める沖田修一監督最新作『さとこはいつも』（9月18日公開）の出演者が新たに発表され、オダギリジョーと青木柚の出演が明らかになった。
【動画】有村架純×石田ひかり×姫野花春『さとこはいつも』特報
本作は、『南極料理人』『横道世之介』などで知られる沖田監督の長編映画デビュー20周年を記念したアニバーサリー作品。年齢も育った環境も異なる3人の“さとこ”が、それぞれ人生と向き合いながら、自分自身の物語を紡いでいく姿を描く完全オリジナル作品となる。
姫野が演じるのは、初めての恋に戸惑い妄想を膨らませる中学3年生・15歳の中井聡子。有村は、不倫も仕事も行き詰まりを感じている35歳の映画配給会社勤務・西田沙都子。石田は、子育てが一段落し、自分の夢に向き合い始めた55歳の飯島里子役を演じる。
今回発表されたオダギリが演じるのは、沙都子と6年にわたり不倫関係を続けている印刷会社の営業担当・村本健吾。一方の青木は、沙都子が勤める映画配給会社に入社し、宣伝部に配属される天真らんまんな新入社員・嶋雄介を演じる。
劇中では、宣伝プロデューサーとして働く沙都子が、担当する韓国映画のポスターやキャッチコピーを巡り、社長の松永（川瀬陽太）や先輩・工藤（島田桃衣）、そして後輩アシスタント・北島（中井友望）らとの意見の食い違いに悩みながら日々を過ごしている。そんな中、韓国カルチャー好きの新入社員・嶋が現れ、停滞していた沙都子の日常に少しずつ変化が生まれていく。
一方で私生活では、6年目を迎えた村本との不倫関係が倦怠期に突入。ある日、2人で過ごした後に村本が妻からの連絡を受けて帰宅し、部屋に一人残された沙都子は、窓の外から自分を見つめる不審な女性の存在に気づく。その女性は村本の妻（中村優子）で、手には刃物が握られていた――。
沖田組初参加となるオダギリは、「沖田監督は独特なユーモアも持って、それぞれの『さとこ』と『塩辛』を優しく見つめている」と、本作で印象的なモチーフとして登場する“イカの塩辛”に言及。
一方、青木は「沖田監督の映画は自分にとって特別なもの」と語り、【自分の物語を書く】という本作について、「言葉にできないくらいキラキラした巡り合わせや、うまく笑えなかった頃。忘れてやらないぞ、と携帯のフォルダにメモしたものの、見返すのはやっぱり恥ずかしいのです。でも、『さとこはいつも』を観て、いつか軽やかに物語にできたらなと、ちょっぴり思いました」と思いを寄せている。
人生の岐路に立つ3人の“さとこ”たちの姿を描く『さとこはいつも』。新たなキャストの発表により、物語への期待がさらに高まりそうだ。
■オダギリジョー（村本健吾役）のコメント
この映画の人たちは、おおよそ『塩辛』が好きだ。
海外の観客は、『なんてグロいものを食べてるんだ…』と震え上がるんじゃなかろうか…。
…まぁそんな事はいいとして。
それぞれの『さとこ』は、それぞれに向き合う現実があり、何かに背中を押されて、それぞれの物語を綴り始める。
『誰でも一冊なら、自分の本が書ける』
沖田監督は独特なユーモアも持って、それぞれの『さとこ』と『塩辛』を優しく見つめている。
■青木柚（嶋雄介役）のコメント
自分を通りすぎていった、あれやこれ。ふとした時にまあまあ面白いかもと思うことがあります。
言葉にできないくらいキラキラした巡り合わせや、うまく笑えなかった頃。
忘れてやらないぞ、と携帯のフォルダにメモしたものの、見返すのはやっぱり恥ずかしいのです。
でも、『さとこはいつも』を観て、いつか軽やかに物語にできたらなと、ちょっぴり思いました。
沖田監督の映画は自分にとって特別なものです。
【動画】有村架純×石田ひかり×姫野花春『さとこはいつも』特報
本作は、『南極料理人』『横道世之介』などで知られる沖田監督の長編映画デビュー20周年を記念したアニバーサリー作品。年齢も育った環境も異なる3人の“さとこ”が、それぞれ人生と向き合いながら、自分自身の物語を紡いでいく姿を描く完全オリジナル作品となる。
今回発表されたオダギリが演じるのは、沙都子と6年にわたり不倫関係を続けている印刷会社の営業担当・村本健吾。一方の青木は、沙都子が勤める映画配給会社に入社し、宣伝部に配属される天真らんまんな新入社員・嶋雄介を演じる。
劇中では、宣伝プロデューサーとして働く沙都子が、担当する韓国映画のポスターやキャッチコピーを巡り、社長の松永（川瀬陽太）や先輩・工藤（島田桃衣）、そして後輩アシスタント・北島（中井友望）らとの意見の食い違いに悩みながら日々を過ごしている。そんな中、韓国カルチャー好きの新入社員・嶋が現れ、停滞していた沙都子の日常に少しずつ変化が生まれていく。
一方で私生活では、6年目を迎えた村本との不倫関係が倦怠期に突入。ある日、2人で過ごした後に村本が妻からの連絡を受けて帰宅し、部屋に一人残された沙都子は、窓の外から自分を見つめる不審な女性の存在に気づく。その女性は村本の妻（中村優子）で、手には刃物が握られていた――。
沖田組初参加となるオダギリは、「沖田監督は独特なユーモアも持って、それぞれの『さとこ』と『塩辛』を優しく見つめている」と、本作で印象的なモチーフとして登場する“イカの塩辛”に言及。
一方、青木は「沖田監督の映画は自分にとって特別なもの」と語り、【自分の物語を書く】という本作について、「言葉にできないくらいキラキラした巡り合わせや、うまく笑えなかった頃。忘れてやらないぞ、と携帯のフォルダにメモしたものの、見返すのはやっぱり恥ずかしいのです。でも、『さとこはいつも』を観て、いつか軽やかに物語にできたらなと、ちょっぴり思いました」と思いを寄せている。
人生の岐路に立つ3人の“さとこ”たちの姿を描く『さとこはいつも』。新たなキャストの発表により、物語への期待がさらに高まりそうだ。
■オダギリジョー（村本健吾役）のコメント
この映画の人たちは、おおよそ『塩辛』が好きだ。
海外の観客は、『なんてグロいものを食べてるんだ…』と震え上がるんじゃなかろうか…。
…まぁそんな事はいいとして。
それぞれの『さとこ』は、それぞれに向き合う現実があり、何かに背中を押されて、それぞれの物語を綴り始める。
『誰でも一冊なら、自分の本が書ける』
沖田監督は独特なユーモアも持って、それぞれの『さとこ』と『塩辛』を優しく見つめている。
■青木柚（嶋雄介役）のコメント
自分を通りすぎていった、あれやこれ。ふとした時にまあまあ面白いかもと思うことがあります。
言葉にできないくらいキラキラした巡り合わせや、うまく笑えなかった頃。
忘れてやらないぞ、と携帯のフォルダにメモしたものの、見返すのはやっぱり恥ずかしいのです。
でも、『さとこはいつも』を観て、いつか軽やかに物語にできたらなと、ちょっぴり思いました。
沖田監督の映画は自分にとって特別なものです。