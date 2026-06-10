「森保さんに聞いてください」なぜ冨安健洋は語らなかったのか？ 「僕が話すことじゃない」に見えたプロ意識 【日本代表】
2026年６月７日（日本時間８日）、事前キャンプ地のモンテレイでＵ-19日本代表とトレーニングマッチ（完全非公開）を行なった森保ジャパン。日本サッカー協会の広報によれば、35分×４本形式の試合で合計２−１の勝利を収めた。
翌８日の練習後、囲み取材で「昨日の練習試合で冨安選手の目から見て良かった点、まだ課題だった点をそれぞれ教えてもらえますか」と問われた冨安健洋は、きっぱりとこう答えた。
「それは僕が話すことじゃないので、森保さんに聞いてください」
断っておくが、記者の質問が悪いと主張したいわけではない。その対応で改めて感じさせられたのは、冨安のプロ意識の高さだ。
オランダとの初戦まで１週間を切ったタイミングで、チームに関する情報を安易に外へ出さない。その返答からは、「すでに戦いは始まっている」という強い覚悟もうかがえた。
おそらく他の選手たちも戦術に関する話は慎重になるだろう。そこからどうチームに不利益を与えず、読者にとって有益な情報を引き出すか。ワールドカップは、メディアの実力も試される大舞台だ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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翌８日の練習後、囲み取材で「昨日の練習試合で冨安選手の目から見て良かった点、まだ課題だった点をそれぞれ教えてもらえますか」と問われた冨安健洋は、きっぱりとこう答えた。
断っておくが、記者の質問が悪いと主張したいわけではない。その対応で改めて感じさせられたのは、冨安のプロ意識の高さだ。
オランダとの初戦まで１週間を切ったタイミングで、チームに関する情報を安易に外へ出さない。その返答からは、「すでに戦いは始まっている」という強い覚悟もうかがえた。
おそらく他の選手たちも戦術に関する話は慎重になるだろう。そこからどうチームに不利益を与えず、読者にとって有益な情報を引き出すか。ワールドカップは、メディアの実力も試される大舞台だ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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