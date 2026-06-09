9日(火)はスッキリしない天気で、少し空気がヒンヤリしました。最高気温は、新潟市中央区で19.8℃、上越市高田で19℃など、20℃に届かないところが多く平年と比べると5℃くらい低くなりました。この時間はさらに気温が下がってきていますので、体を冷やさないようにお気をつけください。



さて、10日(水)の県内は天気が回復する見込みです。



◆10日(水)午前9時の予想天気図

日本海に中心を持つ高気圧に覆われるため、県内は晴れる時間が長くなるでしょう。ただ、上越では朝は霧の出るところがありそうですので、車の運転など注意が必要です。



そして、10日(水)は比較的冷たい北よりの風が吹くため、日中もあまり気温が上がりません。



◆10日(水)の予想最高気温

最高気温は22℃前後の予想で、5月中旬～下旬並みのところが多くなるでしょう。今日と比べると少し高くなりますが、涼しく感じるくらいの過ごしやすい体感になりそうです。



ただ、11日(木)以降はまた暑さが復活しそうです。



◆週間予報(新潟市中央区)

この先、14日(日)ごろまでは日差しが届く見込みで、最高気温は26℃前後と連日半袖が活躍しそうです。内陸や山沿いでは、真夏日に迫る暑さのところもあるでしょう。あらためて熱中症に注意が必要です。



一方、来週はスッキリしない天気で、15日(月)と16日(火)は雨予報に変わる可能性があります。さらに『梅雨入り』も迫りそうです。



◆最新の梅雨入り予想

新潟県が含まれる北陸地方は『6月20日ごろ』となっています。



そのため、今週の晴れ間を使って衣替えをしたり、大雨への備えを進めると良さそうです。