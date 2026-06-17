【アルシャン共同】高市首相は、ホルムズ海峡への自衛隊派遣に関し、米イラン合意と実際の情勢を見極めなければならないと述べた。今後の復興も含めて中東地域全体の平和と安定の実現に向けて外交努力を積み重ねると強調した。