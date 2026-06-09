元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が9日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、職場などでの土産について私見を語った。

番組では、職場の同僚らが出張先などで買ってくる土産についてのネット記事を紹介。菓子が嫌いなため、土産の菓子に手を付けずにいたところ、先輩にバレてしまい、受け取るよう強制的に渡されたことに困惑しているという意見だった。

北斗は収録現場に当てはめて、自身の考えを口にした。「よく現場で、誰々さんから差し入れですと、箱でダンと開けて置いてあるやつあるじゃない？食べたいと思ったらいただくし、別に今、食べたくないと思ったらいただかないし、そういう物だと思っていた」。その上で、「取らなきゃいけないってこともないじゃない」と話した。

北斗はよく現場に差し入れするタイプの様子。自分の差し入れへの反応が気になるか問われると、「これ好きかなとかが気になるんじゃなく、足りなかったらどうしようとか」と返答。「これくらいかな？と思って1箱持って行ったら、思ったよりいっぱいいる。どうしよう…みたいなのは何度かある」と明かしていた。