シャッフルアイランドSeason７が７月７日（火）より無料放送開始
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、７月７日（火）夜９時よりオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新シーズンとして、『シャッフルアイランド Season７』を放送開始することを決定。スタジオMCは、前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福が続投する。
『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て２つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の２つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン７を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に南国ムードあふれるロケーションの中で本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころ。なお、テーマソングは前シーズンに引き続き、WANIMAの「曖昧」を起用し、本能むき出しの恋愛模様を鮮やかに彩る。WANIMAのKENTAは、「恋や出会いの高揚感だけでなく、不安や迷いも含めて人の気持ちは曖昧なものだと思います。そんな揺れ動く感情に寄り添える曲になってくれたら嬉しいです」と楽曲に込めた思いを語っている。
今シーズンの見どころとして、スタジオMCを務める屋敷は、「恋愛リアリティーショーを普段見ない人でも楽しめる番組なので、照れ臭くて見られへんみたいな男性にも見てほしいなと思います！」と本作ならではの魅力について語る。また、峯岸は「毎年どんどんパワーアップしていて、『もう進化するところないだろう』って思っていたのですが、今回も新しい試みがあって毎年飽きさせず楽しませていただいています！」とコメント。続けて「普段生きていてなかなか味わえないようなシチュエーションや高揚感を味わわせてくれるのが『シャッフルアイランド』の見どころだと思うので、日頃ストレスが溜まっている皆さんほど見て発散してもらいたいなと思います！」と話す。さらに、ゆきぽよは「ムキムキの男性とスタイルのいい女性が参加しているところが最大の見どころなんですけど、女性メンバーの水着ファッションやヘアメイクも本当に綺麗で参考になるので見て欲しい！」と女性目線での楽しみ方を提示しつつ、「注目ポイントは、とある女性メンバーの下乳（笑）可愛い〜大好き！ぜひ注目してほしいですね！」と今シーズンの注目ポイントを明かした。そして、鈴木は「前シーズン以上に僕と同世代の参加者が増えていたので、今年も同世代の層がより楽しく見てくれたらいいなと思っています。これまでの『シャッフルアイランド』らしいポイントもありながら、少しマイナーチェンジしていて、気になる展開も出てくるので楽しみにしておいてください！」と見どころをアピール。
南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の２つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season７』は、７月７日（火）夜９時よりABEMAにて無料放送を開始。また、最新作の放送決定を記念して、６月19日（金）から過去３シーズンを全話無料配信する。
（C）AbemaTV, Inc.
今シーズンの見どころとして、スタジオMCを務める屋敷は、「恋愛リアリティーショーを普段見ない人でも楽しめる番組なので、照れ臭くて見られへんみたいな男性にも見てほしいなと思います！」と本作ならではの魅力について語る。また、峯岸は「毎年どんどんパワーアップしていて、『もう進化するところないだろう』って思っていたのですが、今回も新しい試みがあって毎年飽きさせず楽しませていただいています！」とコメント。続けて「普段生きていてなかなか味わえないようなシチュエーションや高揚感を味わわせてくれるのが『シャッフルアイランド』の見どころだと思うので、日頃ストレスが溜まっている皆さんほど見て発散してもらいたいなと思います！」と話す。さらに、ゆきぽよは「ムキムキの男性とスタイルのいい女性が参加しているところが最大の見どころなんですけど、女性メンバーの水着ファッションやヘアメイクも本当に綺麗で参考になるので見て欲しい！」と女性目線での楽しみ方を提示しつつ、「注目ポイントは、とある女性メンバーの下乳（笑）可愛い〜大好き！ぜひ注目してほしいですね！」と今シーズンの注目ポイントを明かした。そして、鈴木は「前シーズン以上に僕と同世代の参加者が増えていたので、今年も同世代の層がより楽しく見てくれたらいいなと思っています。これまでの『シャッフルアイランド』らしいポイントもありながら、少しマイナーチェンジしていて、気になる展開も出てくるので楽しみにしておいてください！」と見どころをアピール。
南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の２つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season７』は、７月７日（火）夜９時よりABEMAにて無料放送を開始。また、最新作の放送決定を記念して、６月19日（金）から過去３シーズンを全話無料配信する。
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