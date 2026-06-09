全日本プロレスの３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３７）が鈴木秀樹（４６）とのＶ７戦（１８日、後楽園）に向けて並々ならぬ覚悟を示した。

今春の「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）」覇者の鈴木と宮原は９日、都内の全日本事務所で会見に出席。王者は「この一戦は、全日本プロレスの下半期を大きく左右する戦いになる。プロフェッショナルレスリングの戦い、俺は負けない。このベルトを必ず守る」と拳を握った。

ＣＣでの鈴木の戦いについては「技術的なことで言えば、全公式戦の仕留め方が全て違うというか。そこが鈴木秀樹のＣＣで一番記憶に残った部分」と説明。その上で「６月１８日、鈴木秀樹がどんなものを出してくるのか正直読めない部分もある。でも前哨戦も全て全力で向き合ってきた」と勝利への自信を見せた。

対する鈴木は「プロレス界最高の男、宮原健斗をプロレス界最高の技術を持つ鈴木秀樹が打ち倒します」と力説。最後に「この一戦は間違いなく、プロレス界一の試合になる。今回に限らず、僕も宮原健斗も一生懸命、必死に戦っています。なので報じる方たちも、一生懸命戦ってください」と報道陣に呼びかけて、会見場を後にした。