「うますぎる」久保同僚の29歳レフティ「ほんと代表だと点決めるな〜」。開始２分のゴラッソに脚光「活躍マジで頼もしいね」
スペイン代表は現地６月８日、国際親善試合でペルー代表とプエブラ（メキシコ）のエスタディオ・クアウテモックで対戦。３−１で勝利した。
この試合で開始２分にいきなり先制点を決めたのが、ミケル・オジャルサバルだ。敵陣ピッチ中央でキープすると、前を向いてドリブル。ペナルティアーク手前で自慢の左足を振り抜き、鋭い一撃でネットを揺らした。
『DAZN』の公式Ｘが「無敵艦隊のキーマン」などと綴り、ゴールシーンを公開。SNS上では以下のような声があがった。
「ほんと代表だと点決めるな〜」
「うますぎるだろ」
「また決めてやがる笑」
「活躍マジで頼もしいね」
「ゴラッソえぐい」
「まだやれるな」
「いつも代表絶好調やね」
「まじ調子良いな」
レアル・ソシエダで久保建英とチームメイトの29歳レフティは、Ｗ杯本大会に向けて上々の仕上がり具合を見せている。なお、試合でスペインは32分にペドリのゴールで加点し、53分に相手のオウンゴールでリードを広げる。66分に失点も、そのまま逃げ切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「また決めてやがる笑」オジャルサバルの「ゴラッソえぐい」自慢の左足で鮮烈弾！
この試合で開始２分にいきなり先制点を決めたのが、ミケル・オジャルサバルだ。敵陣ピッチ中央でキープすると、前を向いてドリブル。ペナルティアーク手前で自慢の左足を振り抜き、鋭い一撃でネットを揺らした。
『DAZN』の公式Ｘが「無敵艦隊のキーマン」などと綴り、ゴールシーンを公開。SNS上では以下のような声があがった。
「ほんと代表だと点決めるな〜」
「うますぎるだろ」
「また決めてやがる笑」
「活躍マジで頼もしいね」
「ゴラッソえぐい」
「まだやれるな」
「いつも代表絶好調やね」
「まじ調子良いな」
レアル・ソシエダで久保建英とチームメイトの29歳レフティは、Ｗ杯本大会に向けて上々の仕上がり具合を見せている。なお、試合でスペインは32分にペドリのゴールで加点し、53分に相手のオウンゴールでリードを広げる。66分に失点も、そのまま逃げ切った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「また決めてやがる笑」オジャルサバルの「ゴラッソえぐい」自慢の左足で鮮烈弾！