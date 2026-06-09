ヨコオが急反騰、生成ＡＩ分野の特需獲得と次世代通信市場での主導権獲得に虎視眈々◇

ヨコオ<6800.T>が急反騰。前日に全体相場が急落するなかも２５日移動平均線をサポートラインに下げ止まり、押し目買いニーズの強さを反映したが、きょうは改めて投資マネーの攻勢を誘っている。信用買い残は増勢ながらも低水準で、機関投資家などの実需筋が買い主体となっていることを窺わせる。



半導体検査用プローブカードやパッケージ段階でのテストソケット、接続端子（極小ピン）などを手掛け、生成ＡＩ向けで高水準の需要を獲得。業績は２６年３月期の営業１９％増益に続き、２７年３月期も前期比４０％増の７０億円予想と急拡大で６期ぶりに過去最高を大幅更新する見通しにある。今月１日には日本電気硝子<5214.T>と資本業務提携を発表、半導体向け基板や６Ｇなど次世代通信市場でのアンテナ開発などで両社の技術を融合させ、リーディングカンパニーとしてのポジション確立に向けた布石を打っている。



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出所：MINKABU PRESS