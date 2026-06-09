「阪神（降雨中止）楽天」（８日、甲子園球場）

予定されていた楽天戦は２日連続の雨天中止となった。阪神の藤川球児監督（４５）が８日、９日・ソフトバンク戦（ペイペイ）の先発に才木浩人投手（２７）を指名。当初、７日の楽天戦（甲子園）に先発予定だった右腕は、過去に「経験のない」“ダブルスライド”登板に挑戦。昨季日本シリーズのリベンジマッチに向け、指揮官は「才木で精いっぱい、頑張ろうというところです」と一戦必勝の覚悟を語った。

代替試合で７日夜、販売開始になったチケットは、８日の午前中には完売した。この日も球場周辺で多くのファンが開門を待ったが、夕方から本格的に降り出す雨予報で午後３時３０分に中止決定。藤川監督はファンの思いを受け止め、９日からの６連戦に向け決意を新たにした。

「ありがたいことですよね。誇りを持って戦うのみです」。近畿地方の梅雨入りが発表された６月に入って、雨天中止は３試合目だ。すでに西武戦は１６日の開催が発表され、楽天戦は１７日に組み込まれることが有力。異例の調整を強いられるが「雨が降って当然の季節」と泰然自若と構える。

９日からはソフトバンクとの３連戦。昨季、日本シリーズで敗れた王者を相手に、秋の前哨戦…リベンジマッチとなる。「いつも新しい一日です」と、過去の因縁を持ち込まない指揮官だが「才木で精いっぱい、また頑張ろうというところですよね」と気を引き締めた。異例の再スライド登板起用に覚悟を示した。

３日連続で予告先発に名を連ねた才木は、初めての経験に心を躍らせていた。「どういう感覚になるのか自分自身も楽しみですね。しっかりと準備してマウンドに上がりたいと思います」。この日は、まだ雨の降っていなかったグラウンドで強めのキャッチボール、キレを出す短いダッシュなどで調整。笑顔を見せながら登板に備えていた。

昨年の日本シリーズでは１０月２８日の第３戦（甲子園）に先発。同点で迎えた六回１死二塁から、柳町に勝ち越しの適時三塁打を浴びた。結果的にこの１球が決勝点になった。「自分の力不足」と唇をかんだ日から２２４日。「前回対戦は意識し過ぎず一人、一人に集中して投げたい」と誓う。

交流戦は残り８試合。４勝６敗と負けが先行する中、勝ち越しでリーグ戦再開に備えたい。「特定の誰かというより、全員が力のある打者というイメージ。どこからでも得点できる打線だと思うので一人、一人をしっかり抑えていきたいですね」と才木。求められるのは勝利、そしてチームに勢いを加速させる投球。王者の誇りを持って戦う。