米歌手テイラー・スウィフト（36）が、今夏に挙式予定と伝えられる婚約者で米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティ・チーフスのTEトラビス・ケルシー（36）とニューヨークを代表するスポーツアリーナ、マジソン・スクエア・ガーデン（MSG）で盛大な結婚式を行う可能性が浮上した。

米オンラインメディアTMZやニューヨーク・ポスト紙が報じたもので、人気スター同士の結婚にふさわしくNBAニューヨーク・ニックスとNHLニューヨーク・レンジャースの本拠地として知られる2万人を収容できるアリーナを貸し切って7月3日に結婚式を行う可能性があるという。招待客は1000人から1200人にのぼる見通しだという。

MSGを貸切るには100〜250万ドル（約1億6000万円〜約4億円）の会場費がかかると予想され、警備費用や人件費なども含めると結婚式の総費用は2000万ドル（約32億円）にのぼる可能性があると伝えている。ある情報筋によると、2人がこの場所を挙式会場に選んだのは「プライバシーが何よりも重要だったから」と説明している。

2人は昨年8月26日にインスタグラムにプロポーズの瞬間を収めた写真と共に「あなたの国語の先生と体育の先生が結婚します」とユーモアたっぷり投稿して、婚約を発表した。しかし、2人は挙式の詳細については秘密を厳守しており、日時や場所は依然として謎に包まれている。

MSGは6月29日から7月6日までの期間、イベントなどの開催予定はなく、建物には複数の関係者入口があることなどから新郎新婦や招待客は人目を気にせずに会場入りすることが可能だとしている。（千歳香奈子）