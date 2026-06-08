SNSフォロワーが2週間足らずで1100倍に!! 大注目のニュージーランド代表DF、W杯前に母国の人口を突破
ニュージーランド代表DFティム・ペインのインスタグラム(@timpayne__)フォロワー数がついに母国の人口を突破した。
32歳のペインはオーストラリアのウェリントン・フェニックスに所属しており、ニュージーランド代表として国際Aマッチ通算52試合の出場を誇る。2012年から代表活動を続けているなか、自身初のワールドカップがいよいよ開幕しようとしている。
そんなペインだが、もともとのインスタグラムフォロワー数はおよそ4700人で知名度の高い選手ではなかった。ところが8日時点で544万人と、衝撃的な爆増を果たしている。ちなみに日本人サッカー選手の最多は香川真司で170万人ほど。ニュージーランドのスターFWクリス・ウッドも約16万人であり、ペインのフォロワー数は異常とも言える数字だ。
フォロワー数が急増した要因はインフルエンサーの呼びかけだった。「elscarso」の愛称で知られるアルゼンチン人インフルエンサーが5月27日に、TikTokとインスタグラムに「W杯の主役にしよう」と題して「W杯で最も無名の選手を探してみた」と語る動画を投稿。動画内でペインを紹介し、「彼の投稿にいいねやコメントを殺到させよう。あらゆる場所でティム・ペインの名前を広めなければ」とファンに呼びかけた。
するとこの投稿が大きな反響を呼び、南米を中心に世界中がペインに注目する事態になった。フォロワー数は衝撃的な増加を果たし、ニュージーランドの人口約530万人さえも突破。ペインも喜んでいるようで、爆増直後の先月29日には「世界中から寄せられる応援に感謝している」などと語ったビデオメッセージを投稿している。今月にはelscarsoと対面した際の様子も公開した。
各国メディアも「SNSスター」などと取り上げており、W杯での活躍が期待されている。ニュージーランドは過去2大会での勝利がなく、W杯初勝利を果たせばさらなる注目を集めることは間違いなさそうだ。
32歳のペインはオーストラリアのウェリントン・フェニックスに所属しており、ニュージーランド代表として国際Aマッチ通算52試合の出場を誇る。2012年から代表活動を続けているなか、自身初のワールドカップがいよいよ開幕しようとしている。
そんなペインだが、もともとのインスタグラムフォロワー数はおよそ4700人で知名度の高い選手ではなかった。ところが8日時点で544万人と、衝撃的な爆増を果たしている。ちなみに日本人サッカー選手の最多は香川真司で170万人ほど。ニュージーランドのスターFWクリス・ウッドも約16万人であり、ペインのフォロワー数は異常とも言える数字だ。
するとこの投稿が大きな反響を呼び、南米を中心に世界中がペインに注目する事態になった。フォロワー数は衝撃的な増加を果たし、ニュージーランドの人口約530万人さえも突破。ペインも喜んでいるようで、爆増直後の先月29日には「世界中から寄せられる応援に感謝している」などと語ったビデオメッセージを投稿している。今月にはelscarsoと対面した際の様子も公開した。
各国メディアも「SNSスター」などと取り上げており、W杯での活躍が期待されている。ニュージーランドは過去2大会での勝利がなく、W杯初勝利を果たせばさらなる注目を集めることは間違いなさそうだ。