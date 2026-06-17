１６日、河西区文化館のイベントで、書道を体験する学生。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津6月17日】中国の伝統節句、旧暦5月5日の端午節（今年は6月19日）を前に、天津市河西区文化館は16日、文化イベント「雅韻端午」を開いた。会場では、天津財経大学の学生らがフラワーアレンジメントや点茶、書道、絵画を体験。端午節の文化と中国の美に触れた。（記者/周潤健）１６日、河西区文化館のイベントで、書き上げた書を