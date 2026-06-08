走者の背後で一塁手がスルスル…西武のお家芸

プロ野球の西武が決めた見事なサインプレーに、ファンの驚きの声が止まらない、7日にバンテリンドームで行われた中日戦、1-1の延長11回に満塁のピンチを背負ったが、一塁走者を牽制で刺して脱出。走者を完全に欺いた場面に「惚れ惚れする」「極限のプレー」とコメントが集まった。

場内をどよめきが包んだ。1-1の同点で延長に突入し11回、ホームの中日は安打と2四球で絶好のサヨナラ機をつかんだ。カウント1ボールからマウンドには上田。ここでベースから離れて守っていた一塁手のネビンが、走者・細川の背後をスルスルと動いてベースに入ると、完全に虚を突いた格好となった。

捕手がサイン代わりにミットを下ろし、上田は一塁に牽制。細川は慌てて一塁に戻ったもののタッチアウトだ。試合を配信したDAZNの公式YouTubeなどで動画が拡散すると、X上にはファンから驚きのコメントが並んだ。

「12球団イチ上手いと思うし、そもそも西武以外で見た記憶がほぼ無い」

「ライオンズのお家芸炸裂ですね」

「きもちぃ〜」

「カッケエエわ！流れがマジで変わった」

「ピックオフほんと好き 惚れ惚れする」

「すごいサインプレー」

「これは西武バッテリーとファーストが上手すぎる」

「極限のプレーだな」

「マジでお見事。すげぇ」

試合の流れは一気西武に傾き、直後12回の攻撃で3点を奪って4-1の快勝。西武は昨年の交流戦でも、阪神との試合で一塁走者の佐藤輝明を、同じようなトリックプレーで刺している。



（THE ANSWER編集部）