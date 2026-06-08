米演劇界最高の栄誉とされるトニー賞の発表・授賞式が7日（日本時間8日）に米ニューヨークで行われた。お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が代表取締役を務める「CHIMNEY TOWN」が共同プロデューサーとして参画する舞台「キャッツ〜THE JELLICLE BALL〜」がミュージカル演出賞を受賞した。「ミュージカル・リバイバル作品賞」など計9部門にノミネートされていた。

「キャッツ〜THE JELLICLE BALL〜」は、アンドリュー・ロイド＝ウェバーの不朽の名作「キャッツ」を、現代のニューヨークを象徴する「クィア・ボールルーム・カルチャー」の視点から大胆に再解釈した意欲作。伝統的なミュージカルの枠組みを超え、多様性と自己表現の美しさを描いた挑戦が、演劇界の最高栄誉であるトニー賞において高く評価された。

西野はノミネートが発表された5月に「この経験は、単なる『受賞の可能性』以上の意味を持っていると考えています」とした上で「今回得た知見やネットワークを日本に還元し、日本のクリエイティブを世界に接続すると同時に、ブロードウェイの持つ仕組みや思想を翻訳し、日本の土壌に適した形で実装していきたいと考えています。その往復運動の中で、日本とブロードウェイのあいだに文化の橋を架けることが、自分の役割です。引き続き、挑戦を続けてまいります」とコメントしていた。

同作がノミネートされた9部門は「ミュージカル・リバイバル作品賞」「ミュージカル助演男優賞」「ミュージカル装置デザイン賞」「ミュージカル衣装デザイン賞」「ミュージカル照明デザイン賞」「ミュージカル音響デザイン賞」「ミュージカル演出賞」「振付賞」「編曲賞」だった。