タレントの松中みなみ(40)が7日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を経て、退院したことを報告した。



【実際の写真】松中の産後5日後のお腹 人1人分ぐらい減ってる！

松中は「先日無事に退院しました 初めて尽くしの日々が楽しみ！」と題して、出産から退院までの日々を写真と動画で報告した。1枚目には第1子を愛おしそうに抱えたショットを添え、また産前のお腹と産後5日でお腹の幅が大きく変わった様子を動画と写真で伝えている。



松中は競馬予想タレントとして活動しており、5月31日の東京優駿(日本ダービー・G1)では「日本ダービー万馬券大的中‼︎我が家の福の神」と第1子のご加護で万馬券が的中したことを伝えている。さらに「生まれてきてくれてありがとう。これからよろしくね」とつづった。



無事に退院した親子の姿に、コメントでは「産んじゃうとそんなにお腹凹むんだ！？」「やさしいママの顔ですね～」「子育てと万馬券の二刀流頑張れ！」といった声が寄せられた。



松中は1985年生まれ、広島県出身。23年8月に一般男性との結婚を発表した。プロ野球・福岡ソフトバンクホークスで活躍し、現在は中日ドラゴンズで1軍打撃統括コーチを務める松中信彦氏は親戚にあたる。



（よろず～ニュース編集部）