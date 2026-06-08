お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷（36）が7日に放送されたフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」（後7・00）に出演。事務所からの「禁断の指示」を明かしつつ、ガチンコ勝負で人気アイドルを撃破する波乱を巻き起こした。

今回は新企画「タイマンクレーンゲームトーナメント」を開催。クレーンゲームの腕に覚えのある猛者たちが集結する中、栗谷は初戦で優勝候補でもあるSnow Manの深澤辰哉と対戦することになった。

勝負前に栗谷は「言われたよ事務所に」と切り出して、マネジャーから「Snow Manには勝たないでください」と、まさかのお願いをされたことを告白した。

さらに「俺が勝ったら、この先…毎分視聴率が落ちてくから」と事務所側が放送への影響を極端に懸念していたことを暴露した。この事務所の指示に対して、栗谷は「関係ねぇから!」と、真っ向から拒否し、ガチンコ勝負を宣言した。

結果は栗谷が見事な一発獲りを披露して深澤に完勝。勝利の瞬間、栗谷は感情を爆発させて雄たけびを上げたが、スタジオは一転して静まり返り、微妙な空気に。この異様な雰囲気を感じ取った栗谷は「おい!なんでこんな静かになった…おい!」と困惑しつつ「関係ねぇから!これは勝負の世界だからな!」と、自分に言い聞かせるように叫んだ。

潔く負けを認めた深澤に対し、実況からは「さあ栗谷さん。番組からSnow Manが消えました」と改めて事実が伝えられた。冷静さを取り戻した栗谷は「マジで…大丈夫ですか…?」と、スタッフたちを見渡して苦笑いを浮かべた。