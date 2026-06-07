平野綾、美脚輝くショーパンで9年ぶり始球式に登場「引き締まった脚が綺麗」「ユニフォーム似合う」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/07】声優・歌手の平野綾が6月7日、自身のInstagramを更新。9年ぶりの始球式ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】38歳美人声優「透明感がすごい」と話題の始球式ショット
平野は「エスコンフィールドで行われた、セ・パ交流戦2026 北海道日本ハムファイターズVS．読売ジャイアンツ戦のファーストピッチを務めさせていただきました」と報告し、写真を複数公開。北海道日本ハムファイターズのユニフォームにショートパンツ、ブルーのハイソックスを合わせたスポーティーなコーディネートを披露した。ミニ丈のボトムスからは、健康的で美しい脚のラインが際立っている。
9年ぶりの始球式となった平野は、オーダーメイドのマイグローブを手にした喜びを明かしつつ、「ボルダリングと乗馬と四十肩で体バッキバキの筋肉痛だったけど笑、何とかノーバンで届きました」とユーモアを交えて報告。さらに、球場内を散歩したことや、読売ジャイアンツのマスコットであるキッズジャビットが自身の代表曲「ハレ晴レユカイ」を踊ってくれたというエピソードも明かした。また、投球練習中に元プロ野球選手の中田翔から「肘がさがってるよ！」とアドバイスをもらい、「凄い方にアドバイスをいただき、自分の肘がどこか分からなくなりました笑」と、笑いを交えてつづっている。
この投稿にファンからは「引き締まった脚が綺麗」「満身創痍の状態でノーバンで届くのすごい」「スポーティーなのも可愛い」「肌の透明感がすごい」「投球フォームも美しくて流石です」「ユニフォーム似合う」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳美人声優「透明感がすごい」と話題の始球式ショット
◆平野綾、美脚際立つショーパンショット公開
平野は「エスコンフィールドで行われた、セ・パ交流戦2026 北海道日本ハムファイターズVS．読売ジャイアンツ戦のファーストピッチを務めさせていただきました」と報告し、写真を複数公開。北海道日本ハムファイターズのユニフォームにショートパンツ、ブルーのハイソックスを合わせたスポーティーなコーディネートを披露した。ミニ丈のボトムスからは、健康的で美しい脚のラインが際立っている。
◆平野綾の投稿に反響
この投稿にファンからは「引き締まった脚が綺麗」「満身創痍の状態でノーバンで届くのすごい」「スポーティーなのも可愛い」「肌の透明感がすごい」「投球フォームも美しくて流石です」「ユニフォーム似合う」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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