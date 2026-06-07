◇第76回安田記念 芝1600メートル（2026年6月7日 東京競馬場）

安田記念は武豊（57）騎乗の8番人気シックスペンスが制した。逃げたワールズエンドをゴール直前で差し切り。2着はワールズエンドとガイアフォースが同着となった。同レースに関する主な記録は以下の通り。

☆G1の2着同着

2022年エリザベス女王杯のウインマリリンとライラック、2024年ジャパンCのシンエンペラーとドゥレッツァ以来、3例目。

☆田中博師

JRA・G1は2024年チャンピオンズC（レモンポップ）以来、通算4勝目。

☆武豊

安田記念は2009年ウオッカ以来、通算4勝目。川田と並ぶ最多タイ記録。JRA・G1は2025年宝塚記念（メイショウタバル）以来、通算85勝目。この勝利で2021年から6年連続のJRA・G1制覇。また、57歳2カ月24日でのG1勝利は、横山典が2024年ダービーで記録した56歳3カ月4日を更新し最年長記録となった。

☆キズナ産駒

安田記念は2023年ソングライン以来、通算3勝目。JRA・G1は2025年チャンピオンズCダブルハートボンド以来、通算7勝目。

☆馬主キャロットファーム

安田記念は2011年リアルインパクト以来15年ぶり、通算2勝目。JRA・G1はヘデントールで制した2025年天皇賞・春以来、通算36勝目。

☆生産者ノーザンファーム

安田記念は2023年ソングライン以来、通算7勝目。JRA・G1は前週のダービー（ロブチェン）に続く勝利で今年9勝目。

☆単勝8番人気

2021年ダノンキングリー以来、通算4勝目。

☆優先出走権付与

安田記念は、本年のブリーダーズCマイル（G1）のチャレンジ競走となっており、優勝馬には優先出走権が与えられる。