“ポケット”だけではない森保ジャパンの得点パターン　菅原×小川が生む「大外レーンからの別解」は本大会でも活きるか

ゴール前のポジショニングと合わせる巧さを持つ小川にとって、好クロスはなによりのごちそうだ(C)Getty Images

アレは……貴公子の弾道だった。インステップキックのように大きく踏み込みながら下半身を回旋させ、インフロント〜インサイド辺りをボールに強くぶつけて折り返す。そのクロスはまるでシュートのような速度を伴い、小川航基の頭へ向かって鋭く落下していく。

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菅原由勢のロングクロスを目の当たりにして、かつて貴公子と呼ばれた元イングランド代表デイヴィッド・ベッカムを思い出したのは、僕だけではないだろう。フォームや弾道もそうだが……、何よりあの間（ま）だ。踏み込みの大きさと、下半身の回旋が加わるためか、ベッカムのクロスはわずかな間、コンマ数秒遅れて「ドンッ！」と出てくる特徴がある。菅原のクロスも、それと同じだ。得点シーンのクロスだけでなく、その前に何本か蹴ったクロスも、コンマ数秒遅れて射出される「ベッカムの間」がある。元々、菅原のクロスは一級品であり、今季のブレーメンでも高精度クロスで絶品のアシストを見せてきたが、あのキックは……年々、ベッカム味が増している。

同時に、謎はすべて解けた。なぜ、小川航基がメンバーに選ばれたのか。

5月15日に発表された26名リストを見た瞬間、FWがやけに多いと感じた。特に1トップ候補だ。上田綺世は当確としつつも、カタールW杯のように前田大然を入れることも可能であり、小川と後藤啓介については2択だろうと事前に踏んだ。さらに直近の調子からいえば、小川の落選もあり得るだろうと。……ところが、実際には小川、後藤共にメンバー入りしている。



いや、1トップ多くない？

小川は率直に言って、器用なFWではない。ポストプレーやプレッシングは代表レベルでは平均以下。背後を取ったり、マークを外したりする駆け引きに長けているわけでもなく、やることは比較的ワンパターン。さらに運動量が多いわけでもなく、トランジションも時々抜ける。高さとスピードを兼ね備えているため、「万能ストライカー」と呼ばれることが多かったが、現代FWとしては決して万能とは言えないタイプだ。

それでもフィニッシュ場面には、常にスケールと期待感があった。アイスランド戦のようなクロスに対するヘディングもそう。足下のミドルシュートもそう。威力抜群だ。小川は点を取ることに特化した、オールドタイプのストライカーと言える。