「東京５Ｒ・新馬戦」（７日）

単勝１・３倍の圧倒的１番人気に支持されたジョドレルバンク（牡２歳、美浦・武井）が前評判通りの能力を見せつけた。五分のスタートを決めると、序盤は５番手を追走。直線では鋭い末脚を繰り出して後続を２馬身突き放し、新種牡馬の父エフフォーリアに産駒初勝利を届けた。

鞍上のレーンは「レース前もとても落ち着いていた。道中の手応えも良くて、折り合いも直線に出てからも良かった」と高く評価。管理する武井師も「良かったです。思っていた通りで内容も良かった。（２着との）着差以上の強さがあった」と笑顔で振り返り、パドックでの落ち着きっぷりにも「競走馬として優秀」と褒めちぎった。

父のエフフォーリアを管理した鹿戸師も駆け寄って勝利を祝福。「めちゃくちゃうれしいですね。ウチにも（産駒が）いるけれど、ここのも評判がいいので、どんどん頑張って欲しいですね！産駒はみんなしっかりしていて良さそうです。強かった」と声を弾ませた。

今年の新種牡馬では、もちろんＶ一番乗り。同馬の母アースライズは、昨年のダービー馬でＧ１・４勝を誇るクロワデュノールの半姉。魅力的な血統だけに、さらなる活躍にも期待ができそうだ。