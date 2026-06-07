「一発の怖さ」「注意しないと」世界王者から２発のオランダ代表197センチFWを同僚の日本代表DFが警戒「チームに伝えたい」
周知の通り、日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップの初戦でオランダ代表と対戦する。
グループF最大の強敵の中で、脅威となりそうなひとりが、197センチの体躯を誇るFWウォウト・ヴェフホルストだ。
前回のカタールW杯で、優勝したアルゼンチンから２ゴールを奪った大型ストライカーについて、同僚のDF板倉滉に話を訊くと、こう印象を語ってくれた。
「彼はボックス内でのワンタッチのシュートや強さ、正確さがあり、それを日頃からやっているので、一発の怖さは常に持っていると思う」
29歳のDFは、「途中から入るのかスタートで出てくるのかわからないですけど、注意しないといけないし、それはチームに伝えたいと思います」と続けた。
現状では、スーパーサブ的な使われ方になりそうだが、終盤に出てきて彼に放り込まれる展開になるのは、日本にとっても厄介だ。空中戦に強く、特徴をよく知るチームメイトの板倉や冨安健洋がマッチアップして食い止める役割を担うかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
グループF最大の強敵の中で、脅威となりそうなひとりが、197センチの体躯を誇るFWウォウト・ヴェフホルストだ。
前回のカタールW杯で、優勝したアルゼンチンから２ゴールを奪った大型ストライカーについて、同僚のDF板倉滉に話を訊くと、こう印象を語ってくれた。
「彼はボックス内でのワンタッチのシュートや強さ、正確さがあり、それを日頃からやっているので、一発の怖さは常に持っていると思う」
29歳のDFは、「途中から入るのかスタートで出てくるのかわからないですけど、注意しないといけないし、それはチームに伝えたいと思います」と続けた。
現状では、スーパーサブ的な使われ方になりそうだが、終盤に出てきて彼に放り込まれる展開になるのは、日本にとっても厄介だ。空中戦に強く、特徴をよく知るチームメイトの板倉や冨安健洋がマッチアップして食い止める役割を担うかもしれない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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