2歳戦がスタート

中央競馬の2026年の2歳戦が6日にスタートし、キタサンブラック産駒の牝馬が衝撃のデビュー勝ちを果たした。芝1600メートルの阪神5Rで、上がり3ハロン32秒4の末脚で差し切り。ファンも驚きの声を上げている。

2番人気に支持されたジーティーサクラ（牝、吉岡）は、1番人気ロジクラウン（牡、須貝）を見る形でレースを進めた。

3番手で直線に向くとエンジン全開。豪快なフットワークで先頭に躍り出ると、ライバルを寄せ付けない。自身の上がり3ハロンは32秒4という破格のスピード。JRA公式Xが「上がり3F32.4（推定）は阪神競馬場芝コースの2歳新馬戦では1986年以降の史上最速タイムです」と紹介すると、ファンの間に衝撃が広がった。

「新馬戦初日からエグいの出てきたなー」

「全体時計はともかく阪神JF、桜花賞がもう楽しみ」

「ジーティーサクラ上がり32.4まじか」

「ジーティーサクラ デビュー戦からとんでもない。 流石新馬1発目。 これG1級ですよ」

「順調ならクラシック候補やろこれ」

「ジーティーサクラまだ腰高で身体ができてないのにこれは…すごい馬になるかもしれん」

ジーティーサクラは父キタサンブラック、母マニーズオンシャーロット（母の父ミズンマスト）の血統。馬名意味は「冠名＋国の花」。



（THE ANSWER編集部）