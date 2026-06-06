「これG1級ですよ」…2歳牝馬が衝撃の「3F32秒4」 キタサン超新星にネット仰天「順調なら…」
2歳戦がスタート
中央競馬の2026年の2歳戦が6日にスタートし、キタサンブラック産駒の牝馬が衝撃のデビュー勝ちを果たした。芝1600メートルの阪神5Rで、上がり3ハロン32秒4の末脚で差し切り。ファンも驚きの声を上げている。
2番人気に支持されたジーティーサクラ（牝、吉岡）は、1番人気ロジクラウン（牡、須貝）を見る形でレースを進めた。
3番手で直線に向くとエンジン全開。豪快なフットワークで先頭に躍り出ると、ライバルを寄せ付けない。自身の上がり3ハロンは32秒4という破格のスピード。JRA公式Xが「上がり3F32.4（推定）は阪神競馬場芝コースの2歳新馬戦では1986年以降の史上最速タイムです」と紹介すると、ファンの間に衝撃が広がった。
「新馬戦初日からエグいの出てきたなー」
「全体時計はともかく阪神JF、桜花賞がもう楽しみ」
「ジーティーサクラ上がり32.4まじか」
「ジーティーサクラ デビュー戦からとんでもない。 流石新馬1発目。 これG1級ですよ」
「順調ならクラシック候補やろこれ」
「ジーティーサクラまだ腰高で身体ができてないのにこれは…すごい馬になるかもしれん」
ジーティーサクラは父キタサンブラック、母マニーズオンシャーロット（母の父ミズンマスト）の血統。馬名意味は「冠名＋国の花」。
（THE ANSWER編集部）