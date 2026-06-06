「ドジャース１−０エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手がメジャー自己最長タイの７回を投げきり、２安打無失点。米球界移籍後最速となる１００・６マイル（１６１・９キロ）を計測した直球、高速スプリット、スライダーを織り交ぜる投球で同最多１０三振を奪った。打線の援護がなく、４勝目は手にできなかったが、ストライク率は７３・５％（７２／９７）をマークし、制球難を完全に克服。防御率は４月末の時点で６・３５だったが、５月に入って好投を続けて４・０３まで良化。この日も周囲をうならせる快投だった。

バッテリーを組んだスミスは、不安定だった４月の投球との違いを問われ、「投げ切れている。ストライクを先行させているし、追い込んでからきっちり打者を仕留めている。それぞれの球種が良くなっている。本当にいい投球をしている。彼の努力の賜物であり、成長し続けて、自信を深めている」と言った。

投球改善のきっかけの一つは高速スプリットだ。今季６度目のコンビを組んだ相棒は「その球を前よりうまくコントロールできるようになってきている。ストライクゾーンに入れることが増えたことで打者は手を出すしかない」と分析。５月以降の好投に「すごくうれしい。彼は毎日ここで良くなろうと取り組んでいる。気持ちの強さや向上心が見える。その成果が出ているのを見るのは本当にいいことだ」と話した。