「ブルージェイズ３−１３オリオールズ」（５日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が「７番・三塁」で先発出場し、２試合連続のマルチ安打をマークするなど４打数２安打。打率を・２３０へと上昇させた。だがチームは大敗を喫し、正中堅手のバーショが左手首の違和感で途中交代するなど暗雲が漂った。

二回の第１打席で左前打を放った岡本。続く五回の第２打席はゴロで二遊間を破る中前打。これで２試合連続のマルチ安打となり、打率も２割３分台へ戻した。メジャー移籍後初の３安打を目指した第３打席は痛烈なゴロを放つも三塁手の正面を突いた。第４打席は空振り三振に倒れ、最後の打者となってしまった。

それでも６月に入って４試合中３度目のマルチ安打となった岡本。打席内容を見ても状態を上げてきている。一方でチームには激震が走る事態があった。４番に入っていた正中堅手のバーショが第２打席で代打を送られて途中交代。球団は左手首の違和感と発表した。

開幕から故障者が続出し、なかなかチーム状態が上向かない昨季のア・リーグ王者。正捕手のカークがメジャー復帰へリハビリ出場を進めていた中、バーショが離脱となれば大きな痛手になる。

チームも前日のブレーブス戦で連敗を止めたが、２桁失点の大敗で再び借金４に逆戻り。岡本は九回に悪送球を犯して追加点を献上してしまった。貯金生活への道に暗雲が漂っている。