「ザ・ボーイズ」でディープ役を演じたチェイス・クロフォードと、アダム・バーク役のP・J・バーンが、Amazonの新作ドラマ「We Were Once Men（原題）」で兄弟役として再共演することがわかった。米が報じた。

あらすじは現時点で伏せられているが、関係者によると「崩壊しつつある男性のアイデンティティを描いた風刺的なブラック・コメディ」になるという。クロフォードとバーンが演じるのは、現代男性の変革を謳う過激なリトリート施設「リクレイム・リトリート」で、自らの目的を再発見しようとする兄弟役。ふたりは『エロイーズ』（2017）「ザ・ボーイズ」に続く3度目の共演となる。

脚本は「ザ・ボーイズ」および前日譚「ヴォート・ライジング」に携わったマット・バーンズ。製作総指揮には、Amazon MGM Studiosの元代表として「ザ・ボーイズ」の拡大を指揮したジェニファー・サルケをはじめ、クロフォード＆バーン、同じく「ザ・ボーイズ」のアレックス・ダンラップらが名を連ねている。

クロフォードは「ザ・ボーイズ」のディープ役のほか、「ゴシップガール」のネイト・アーチボルド役でもおなじみ。次回作として、『だめんず・コップ』シリーズ第3作『Super Troopers 3（原題）』が待機中だ。

また、バーンは「ザ・ボーイズ」にてヴォート社のスーパーヒーロー映画を手がける監督アダム・バーク役を演じた。今後は『オークストリートの異変』や『Coyote vs. Acme（原題）』、『ロッキー』誕生秘話を描く『I Play Rocky（原題）』といった注目作の公開を控えている。

「We Were Once Men（原題）」は現在Amazonにて開発中。今後の続報を待ちたい。

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